EEUU fortalece la confianza del turista internacional con nuevas herrramientas

Brand USA anunció una expansión estratégica de su plataforma de marca "America the Beautiful", diseñada para potenciar la llegada de visitantes internacionales en vísperas de hitos históricos para el país.

Fred Dixon, presidente y CEO de la organización, presentó estas iniciativas durante el IPW en Fort Lauderdale, subrayando el compromiso del país por ofrecer claridad y experiencias auténticas.

Claridad y confianza: "Get Facts. Get Going"

Una de las mayores barreras para el turismo internacional ha sido la confusión generada por información desactualizada sobre trámites de ingreso.



Para combatir esto, Brand USA lanzó "Get Facts. Get Going", un recurso centralizado que ofrece datos en tiempo real sobre políticas de visas, procedimientos de entrada y tarifas.

Según Fred Dixon: “Get Facts. Get Going. sirve como una fuente única de información para abordar los malentendidos de frente. Queremos que los visitantes internacionales sepan que estamos abiertos para los negocios y les damos una cálida bienvenida”.

Esta iniciativa busca que el viajero "viaje con confianza", desmitificando percepciones erróneas que circulan en redes sociales y mercados internacionales.

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Inspiración a través de la autenticidad: "American Originals"

Complementando la parte informativa, la serie de contenido "American Originals" invita a los turistas a explorar la esencia de la cultura estadounidense a través de sus personas y lugares más icónicos.

Esta narrativa estilo "diario de viaje" destaca tendencias como el turismo culinario y el entretenimiento en vivo, comenzando con destinos como Nueva York, Memphis y Texas.

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Al respecto, Dixon señaló que: “Esta nueva serie de contenido presenta a las personas, lugares y tradiciones que han influido en el mundo y son únicos de los EE. UU. a través de narrativas que encienden la exploración”.

La serie no solo busca inspirar, sino también facilitar la conversión de esa inspiración en viajes reales.

Un horizonte de eventos masivos y relevancia económica

La implementación de estas estrategias no es casualidad; Estados Unidos se prepara para una serie de eventos de magnitud global, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA, el 250 aniversario de la nación y el centenario de la Ruta 66.

Estas iniciativas buscan capitalizar el interés global para seguir impulsando el impacto económico del sector, que en los últimos 13 años ha generado más de 82 mil millones de dólares en beneficio total para la economía estadounidense.

Con una estructura impulsada por datos y colaboraciones estratégicas con destinos como Alabama y marcas como Hilton, Brand USA reafirma su misión de fortalecer la economía nacional a través de las exportaciones de viajes, asegurando que cada visitante encuentre en Estados Unidos un destino acogedor y vibrante.