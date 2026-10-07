El barrio en Medellín que se convirtió un epicentro entre turismo, negocios y gastronomía

Medellín ha ampliado en los últimos años su oferta para los viajeros. A los recorridos por lugares tradicionales se han sumado experiencias relacionadas con la gastronomía, la vida nocturna, las compras, los eventos y el entretenimiento, actividades que han encontrado en El Poblado uno de sus principales escenarios.

En el sur de la ciudad, este sector concentra buena parte de la actividad hotelera y empresarial, pero también una oferta gastronómica que se ha convertido en uno de los atractivos para quienes visitan la capital antioqueña. Restaurantes de cocina contemporánea, propuestas de autor, bares y nuevos establecimientos hacen parte de un circuito que cambia de manera constante.

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La zona de Provenza, por ejemplo, se ha consolidado como uno de los puntos de mayor actividad gastronómica y nocturna, mientras que corredores como la avenida El Poblado y los alrededores de centros comerciales como Oviedo y Santafé reúnen comercio, restaurantes, oficinas y servicios.

Sector El Poblado / Foto: Blu Radio Foto: Blu Radio

Gastronomía, una razón más para visitar Medellín

La evolución de la escena gastronómica es uno de los cambios más visibles en la experiencia turística de Medellín.



Restaurantes como Elcielo, del chef Juan Manuel Barrientos, y Carmen hacen parte de una generación de establecimientos que han contribuido a posicionar a la ciudad dentro de los circuitos de gastronomía contemporánea. A ellos se suman nuevas propuestas vinculadas con figuras del entretenimiento y una oferta cada vez más diversa en sectores como Provenza.

Para los viajeros, esto ha significado que la gastronomía tenga un peso mayor dentro de la agenda turística. Probar restaurantes, conocer propuestas de cocina local y explorar la oferta nocturna son actividades que hoy complementan los recorridos por museos, parques, barrios y otros lugares de interés.

Provenza, Medellín // Foto: AFP

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Un sector que combina negocios y turismo

El Poblado también mantiene una fuerte relación con la actividad empresarial de Medellín. En sus alrededores funcionan oficinas de compañías nacionales e internacionales y se desarrollan reuniones, congresos y otros encuentros profesionales.

Esa combinación ha fortalecido el llamado turismo de negocios, un segmento en el que los visitantes llegan a la ciudad por razones laborales, pero aprovechan su estadía para conocer la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

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La ubicación permite, además, establecer conexiones con otros sectores de Medellín. Desde El Poblado es posible desplazarse hacia el Centro, donde se encuentran lugares como la Plaza Botero y el Museo de Antioquia; hacia la Comuna 13, uno de los recorridos turísticos más reconocidos de la ciudad; o hacia espacios naturales como el Parque Arví.

Foto: Minor Hotels

Del alojamiento a la experiencia urbana

Dentro de este contexto se encuentran diferentes opciones de alojamiento dirigidas a viajeros con perfiles diversos. Una de ellas es el NH Collection Medellín Royal, ubicado en el sector de Oviedo.

El establecimiento cuenta con 135 habitaciones y servicios orientados tanto a quienes llegan por motivos laborales como a turistas que buscan permanecer en una zona con acceso a restaurantes, comercio y entretenimiento.

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Su infraestructura incluye habitaciones de distintas categorías, piscina exterior climatizada, gimnasio, spa y espacios para reuniones y eventos. También cuenta con una oferta gastronómica propia, aunque su ubicación permite a los huéspedes acceder a una variedad más amplia de restaurantes en los alrededores.

Más allá de las características particulares de cada hotel, el fenómeno refleja una transformación de El Poblado: el sector dejó de ser únicamente una zona empresarial y residencial para convertirse en uno de los principales puntos de concentración de visitantes en Medellín.

Pato Pekín, en El Poblado, Medellín Suministrado

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¿Qué busca hoy el viajero en El Poblado?

La respuesta está relacionada con la posibilidad de encontrar varias experiencias en un mismo sector. Un visitante puede comenzar el día con una actividad empresarial, recorrer posteriormente un centro comercial, conocer una propuesta gastronómica y terminar la jornada en alguno de los espacios de entretenimiento de la zona.

Esa mezcla explica parte del atractivo turístico de El Poblado, aunque también plantea desafíos para la ciudad relacionados con movilidad, convivencia entre residentes y visitantes y el crecimiento de las actividades comerciales y nocturnas.

Para Medellín, el reto está en lograr que la expansión de estos corredores turísticos se articule con el resto de la ciudad y permita que los visitantes conozcan otros territorios y comunidades.

