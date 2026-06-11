El océano llega a Bogotá este sábado: así podrá vivir una experiencia marina sin salir de la ciudad

Los océanos cubren más del 70 % de la superficie del planeta y albergan una gran diversidad de especies, muchas de las cuales siguen siendo desconocidas para la ciencia.

Además de ser el hogar de miles de animales y plantas, cumplen un papel fundamental para la vida en la Tierra, ya que ayudan a regular el clima, producen gran parte del oxígeno que respiramos y son una fuente de alimento para millones de personas.

A pesar de su importancia, muchas personas viven lejos de las costas y tienen pocas oportunidades de conocer de cerca la riqueza de los ecosistemas marinos. Por esta razón, una iniciativa busca acercar el océano al corazón de Bogotá a través de una jornada llena de ciencia, educación y entretenimiento para toda la familia.

El océano llega a Bogotá este sábado 13 de junio

El encuentro lleva el nombre de "Mar en Bogotá" y los que deseen asistir podrán recorrer diferentes experiencias diseñadas para aprender sobre el mundo marino de una forma interactiva.

La actividad incluirá exposiciones, recorridos, juegos, retos, actividades educativas y espacios inmersivos enfocados en la conservación de los océanos. La jornada se llevará a cabo el próximo 13 de junio de 2026 en el Museo del Mar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Los organizadores indicaron que las personas que quieran asistir deben registrarse previamente en la página de la organización CEMarin para agilizar el ingreso al evento. Además, informaron que la entrada tendrá un costo de $6.000 por persona para grupos de entre una y cinco personas, mientras que los grupos de más de seis integrantes pagarán $4.000 por persona.

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Realidad virtual, juegos y experiencias marinas

Uno de los principales atractivos será la experiencia de realidad virtual, que permitirá a los visitantes recorrer parques naturales colombianos y explorar ecosistemas marinos sin salir de la ciudad.

Océano. Foto: Freepik.

Los asistentes también podrán visitar las exposiciones permanentes del Museo del Mar, donde se exhiben más de mil ejemplares de animales en escenarios que recrean sus hábitats naturales y permiten conocer de cerca la diversidad de la vida marina.

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La programación también incluirá actividades interactivas como juegos, trivias y retos educativos enfocados en fortalecer el conocimiento sobre los océanos y las especies que los habitan.

Además, quienes deseen llevarse un recuerdo del evento podrán participar en una ‘estampatón’, llevando una camiseta, bolsa o prenda para personalizarla con diseños inspirados en el mar.

La jornada también contará con espacios orientados a la reflexión y el cuidado del medio ambiente. Uno de ellos será el 'Muro de los Compromisos', donde los participantes podrán escribir acciones o promesas relacionadas con la protección de los océanos.

Otro de los espacios será el denominado 'Tarot Oceánico', una actividad lúdica en la que cada persona descubrirá una especie marina asociada a su personalidad y recibirá un mensaje relacionado con la conservación de estos ecosistemas.

Los organizadores manifestaron que el propósito de esta experiencia es acercar a las personas que viven en la ciudad al conocimiento del mundo marino y generar conciencia sobre la importancia de proteger uno de los ecosistemas más valiosos para el equilibrio del planeta.

