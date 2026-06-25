“El origen de lo que somos”: la feria que mostrará el potencial productivo del Caribe en Coveñas

El municipio de Coveñas, en Sucre, será escenario este 26 de junio de la feria “El origen de lo que somos”, una iniciativa que busca visibilizar el talento, la creatividad y la capacidad productiva de comunidades del Caribe colombiano que han fortalecido sus procesos de emprendimiento durante los últimos meses.

La actividad reunirá a emprendedores provenientes de seis municipios de la región: Arjona y María la Baja, en Bolívar; San Onofre, Santiago de Tolú y Coveñas, en Sucre; y San Antero, en Córdoba. Los participantes expondrán productos y servicios desarrollados tras un proceso de formación y acompañamiento que se extendió por cerca de 18 meses.

La feria hace parte del proyecto “Cenit impulsa al Golfo de Morrosquillo”, una apuesta liderada por el Instituto InnovaRegión del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, en alianza con Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y la Compañía de Puertos Asociados (COMPAS). La estrategia ha buscado fortalecer iniciativas productivas mediante capacitación, asistencia técnica y la entrega de capital semilla representado en equipos, herramientas, tecnología y apoyo para el posicionamiento de marca.

Feria “El origen de lo que somos”. Foto: Suministrada

Más allá de una vitrina comercial, el evento pretende convertirse en un espacio para destacar la identidad cultural y el trabajo comunitario que caracteriza a esta zona del Caribe. Los asistentes podrán recorrer muestras de emprendimientos relacionados con sectores como el turismo, la pesca, la agricultura, las artesanías y los servicios, actividades que representan buena parte de la dinámica económica del Golfo de Morrosquillo.



La programación también incluirá una agenda cultural y gastronómica con expresiones artísticas propias de la región, permitiendo que visitantes y habitantes conozcan de cerca las tradiciones, sabores y manifestaciones que hacen parte del patrimonio local.

Desde Uniminuto señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar oportunidades sostenibles para las comunidades, promoviendo el emprendimiento, la empleabilidad y el aprendizaje continuo como herramientas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio.

Cada uno de los proyectos que participarán en la feria refleja historias de esfuerzo colectivo, conocimiento ancestral y compromiso con el desarrollo local. Detrás de los productos exhibidos hay asociaciones, familias y emprendedores que han encontrado en sus actividades económicas una oportunidad para crecer y fortalecer el tejido social de sus municipios.

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Con “El origen de lo que somos”, las organizaciones aliadas buscan consolidar un modelo de articulación entre academia, sector empresarial y comunidades, enfocado en impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. La feria se presenta así como una plataforma para promover la inclusión, la sostenibilidad y la dignificación del trabajo local, resaltando el potencial de los habitantes del Caribe colombiano como protagonistas de su propio desarrollo.