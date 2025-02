El país que le cuesta visitar casi lo mismo que viajar a San Andrés y no necesita visa

Cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indican que, cada año, crece la cifra de colombianos que salen del país, sea por motivos de turismo o profesionales. Pero aún la cifra de quienes no han salido del país sigue siendo alta, en especial porque muchos consideran que para lograrlo se necesita tener mucho dinero, sin embargo, esto no es del todo cierto.

Existe un país, que por lo menos para visitar su capital, no necesita de mucho dinero si son pocos días: Perú, pues, según un estimado, sus precios no están alejado a lo que puede gastar una persona que viaja a San Andrés desde Bogotá. De hecho, los tiquetes a la isla se encuentran sobre los 750.000 y 950.000 pesos, mientras que a Lima en 900.000 y 1.100.000 pesos, lo cual no es mucha la diferencia; además, un vuelo desde la capital hacia esa ciudad tiene un tiempo de 3 horas, algo corto.

En cuanto a alimentación y hotelería tampoco existe mucha diferencia. Un buen hospedaje en la isla va desde los 150.000 a los 400.000 pesos, lo mismo que en Lima dependiendo el sector en donde se ubique. Por su parte, el coste de la comida depende del restaurante y lo que busque la persona de acuerdo con sus necesidades, por ende, unos tres días en ambos destino podría salir costando lo mismo.

Bahía de Lima, Perú

Estos son los lugares más turísticos de Perú

De acuerdo con Ricardo Baraybar, subdirector de Turismo Receptivo de Promperú en Colombia, el turismo de este país va mucho más allá de la icónica Machu Picchu. Por ejemplo, la capital combina historia y modernidad, con un centro histórico lleno de monumentos coloniales y una vida nocturna activa, además de la posibilidad de realizar actividades al aire libre como nadar con lobos marinos. A poca distancia de Lima, se encuentra el desierto más seco del mundo, con dunas y el oasis de Huacachina, ideal para deportes de aventura, y la Reserva de Paracas, hogar de las Islas Ballestas, donde se puede observar una rica fauna marina. También se destaca el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, y el Cañón del Colca, uno de los cañones más profundos de América.

"Lo bueno es que para un colombiano no necesita un visado, no necesita nada, va con su cédula de identidad y ingresa al Perú. Tenemos ese tipo de acuerdos que facilitan, que facilitan mucho la visita. Y siempre tratamos de apoyarnos. (Las oficinas de turismo, tanto ProColombia como ProPerú, que son oficinas que trabajan mucho en pro del turismo y que siempre tratamos de darnos la mano intercambiando experiencias y intercambiando, facilitando el flujo de turistas

Foto: AFP

