Escapadas de fin de semana que necesita vivir antes de que se acabe el año

Para renovar la energía y transformar la rutina no siempre es indispensable tomar vacaciones extensas ni realizar trayectos largos. En Colombia, una salida de un par de días basta para cambiar de ambiente, reencontrar la serenidad y explorar rincones extraordinarios.

Honda, Tolima: historia viva a orillas del río

Ubicada a aproximadamente tres horas y media de Bogotá y a dos horas de Ibagué por carretera, la ciudad de Honda destaca por su clima cálido y su trascendencia histórica. Caminar por pasajes emblemáticos como la Calle de las Trampas, cruzar el histórico Puente Navarro y contemplar sus casonas de arquitectura colonial permite conectar con el pasado mercantil y fluvial de la nación.

Calle de las Trampas en Honda, Tolima. Foto: Gobernación del Tolima.

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Durante el fin de semana, los visitantes pueden recorrer las salas del Museo del Río Magdalena, realizar caminatas matutinas a lo largo de la ribera y disfrutar de pausas en los cafés locales. La propuesta gastronómica de la zona refleja la tradición tolimense a través de platos auténticos como la lechona, los tamales tradicionales y diversas preparaciones de pescado de río.

Jardín, Antioquia: aroma a café y tradición de montaña

Situado a tres horas de viaje desde Medellín, el municipio de Jardín cautiva por sus balcones coloridos, sus montañas circundantes y su marcado ambiente cafetero. La localidad ha diversificado su oferta turística integrando rutas ecológicas hacia cascadas y miradores, así como visitas a fincas donde familias de caficultores enseñan la recolección manual y la catación del grano.



Municipio de Jardín, Antioquia. Foto: Jardín, Antioquia.

Por las tardes, la plaza principal se consolida como el epicentro social de la comunidad. La gastronomía de montaña se complementa con arepas de maíz pelao, postres artesanales, helados de frutas andinas y tazas de café de origen preparadas por especialistas.

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El Encanto, Huila: un refugio ecoturístico en el sur

En el municipio de Palestina, al sur del departamento del Huila, se encuentra la reserva ecológica El Encanto. Este predio de cinco hectáreas enfocado en la conservación del bosque secundario alberga senderos rodeados de jardines y cafetales, habitados por más de 200 especies de aves y acompañados por el curso del río Guarapas.

Reserva Natural El Encanto, Huila. Foto: IG @elencantonaturereserve.

El complejo cuenta con edificaciones levantadas en guadua y propone una estancia orientada a la contemplación y la vida de campo. La oferta culinaria resalta los ingredientes campesinos de la región mediante arepas huilenses, quesos frescos y frutas locales.

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Guatapé profundo, Antioquia: tranquilidad entre aguas y zócalos

Alejado de las zonas de mayor afluencia del malecón, el sector rural de Guatapé ofrece un contacto directo con el embalse a través de sus veredas silenciosas. En este entorno es posible realizar excursiones en kayak, caminatas entre fincas campesinas y visitas a talleres de artesanos dedicados a la pintura manual de los tradicionales zócalos.

Represa Guatapé - Foto: Presidencia Represa Guatapé - Foto: Presidencia

Diversos alojamientos sostenibles de la zona brindan experiencias complementarias como la elaboración de panadería artesanal y espacios de descanso con vista al paisaje acuático. La gastronomía local ofrece platos típicos reconfortantes entre los que sobresalen la trucha fresca y el sancocho casero.

Sutatausa, Cundinamarca: farallones y aire de páramo

A menos de dos horas de distancia de Bogotá, Sutatausa presenta un entorno caracterizado por sus imponentes Farallones y su cercanía a los ecosistemas de páramo. El ascenso a las formaciones rocosas constituye la actividad principal, ofreciendo panorámicas de los valles y campos circundantes. Adicionalmente, existen senderos de menor dificultad que conducen hacia lagunas y zonas de frailejones.

Farallones de Sutatausa, Cundinamarca Foto: Tripadvisor/Xi'an

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En el poblado, los restaurantes locales sirven preparaciones tradicionales cundinamarqueses diseñadas para hacer frente al clima frío, tales como el cuchuco, la gallina criolla, los envueltos y caldos reconfortantes.

El territorio colombiano cuenta con múltiples opciones para realizar pausas cortas y revalorizar la diversidad geográfica y cultural cercana. Solo se requiere elegir una fecha en el calendario para emprender el viaje y disfrutar de estos entornos.