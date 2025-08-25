Este es uno de los hoteles mejor calificados por los viajeros en Bogotá, según Tripadvisor

El sector hotelero capitalino sigue destacándose; así lo deja evidencia con los Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor 2025 de TripAdvisor, premios que reconocen los lugares más destacados, de acuerdo con lo calificado por los viajeros en su plataforma.

Esta vez Hotel Cabrera Imperial, operado por Key 33 Hotels Management, se llevó un prestigioso primer lugar; se consolidaron como el establecimiento número uno en la prestigiosa plataforma global de viajeros Trip Advisor.

Hotel Cabrera Imperial Foto: IG Cabrera Imperial

Este reconocimiento, lo alcanzan entre 340 hoteles evaluados en la vibrante ciudad de Bogotá y este no es solo un indicador de popularidad, sino la confirmación palpable de la excelencia en el servicio y la hospitalidad que ha caracterizado al hotel, por su destacada posición.

Adriano Pinto, gerente general del Hotel Cabrera Imperial, expresó con notorio orgullo la trascendencia de este logro: “Estamos muy orgullosos de alcanzar este hito tan importante como es el estar en la primer posición en el portal de viajeros más importante del mundo, como lo es Trip Advisor. Durante estos once años, nuestro objetivo ha sido siempre superar las expectativas de nuestros clientes, y continuaremos trabajando para ofrecer la mejor experiencia posible en los próximos años".

Equipo Hotel Cabrera Imperial Foto: IG Hotel Cabrera Imperial

Sus atractivos

El atractivo del Hotel Cabrera Imperial reside en su propuesta de valor distintiva, que se centra en el servicio personalizado y la creación de un ambiente cálido y acogedor. El hotel es una encarnación del lujo discreto, con una elegancia arquitectónica que promete un escenario idílico para el descanso. Tienen 39 suites con cocina elegantemente decoradas, spa de primera categoría, restaurante de alta cocina, gimnasio con vistas panorámicas.

Bufet Hotel Cabrera Imperial Foto: IG Hotel Cabrera Imperial

La ubicación estratégica del hotel en el exclusivo sector de La Cabrera, en la Zona Rosa de Bogotá facilita el acceso a importantes centros de negocios y atractivos turísticos, reforzando su estatus como un hotel de lujo ideal para cualquier tipo de viajero.

Publicidad

El Hotel Cabrera Imperial ya tiene once años al servicio de sus visitantes y ha emergido como un referente indiscutible en la industria hotelera de Bogotá; ha logrado cultivar una reputación que lo ha puesto en la mira de los viajeros que buscan una experiencia verdaderamente única y memorable.

Calificación Tripavisor Foto: Tripavisor

TripAdvisor lo ha posicionado como el destino predilecto tanto para los exigentes viajeros de negocios que buscan eficiencia y confort, como para los turistas que anhelan una estancia de lujo, una atención personalizada y una profunda comodidad. Su calificación está sobre el 4.8, en ítems donde se califica ubicación, alojamiento, valor, limpieza, servicio y calidad del sueño.



¿Qué son los premios Travellers’ Choice?

Los premios Travellers’ Choice distinguen a los destinos, hoteles, restaurantes, atracciones y actividades favoritas de los viajeros de todo el mundo. Los galardones se basan en las opiniones y comentarios compartidos en Tripadvisor durante un período de 12 meses, lo que los convierte en un reconocimiento auténtico de la experiencia de los usuarios.

Existen dos niveles dentro de estos premios: Travellers’ Choice y Lo mejor de lo mejor.

Publicidad

Los premios Travellers’ Choice destacan a los negocios que mantienen de forma constante excelentes valoraciones. Los ganadores forman parte del 10 % de los perfiles más populares de Tripadvisor y representan un compromiso continuo con la excelencia en la hospitalidad. Estos reconocimientos rinden homenaje a hoteles, restaurantes y atracciones que logran brindar experiencias memorables a sus visitantes.

Po su parte, el reconocimiento Lo mejor de lo mejor es el máximo honor otorgado por Tripadvisor. Este premio evalúa tanto la calidad como la cantidad de reseñas y calificaciones, y destaca a los mejores alojamientos, destinos, playas, atracciones, restaurantes, aerolíneas y experiencias en distintas categorías y regiones. Solo el 1 % de los perfiles más populares de la plataforma logra entrar en esta selecta lista.