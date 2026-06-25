¡Guatemala a un solo vuelo! Wingo anuncia nueva ruta desde Medellín con tarifas increíbles

El panorama viajero para los antioqueños y amantes del turismo internacional acaba de expandirse con una emocionante noticia. El 25 de junio de 2026, la aerolínea Wingo inauguró oficialmente su nueva ruta directa entre Medellín y Ciudad de Guatemala, operando desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Esta conexión no solo facilita el traslado entre ambas naciones, sino que marca un hito al ser la única opción de vuelo sin escalas que une a estas dos ciudades.

Una conexión directa y accesible

Para quienes buscan planear su próxima escapada, la nueva ruta operará con una frecuencia de tres veces por semana, específicamente los días martes, jueves y sábados.

Esta regularidad permite una flexibilidad ideal tanto para viajes de fin de semana como para estancias más prolongadas. Además, la apuesta por la accesibilidad es clara: Wingo ha lanzado tarifas que inician desde los USD 119 (unos 407.000 pesos colombianos) por trayecto, valor que ya incluye tasas e impuestos.



Con este nuevo trayecto, Wingo ya suma 10 rutas internacionales operadas desde la capital antioqueña, consolidando a Medellín como un centro de operaciones estratégico que ya alcanza los 27 destinos internacionales desde su aeropuerto principal.

El encuentro de las "Eternas Primaveras"

Uno de los aspectos más poéticos de esta nueva ruta es el vínculo cultural y climático que une a ambos destinos. Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destacó que la aerolínea ahora conecta a Medellín, conocida como la "ciudad de la eterna primavera", con Guatemala, el "país de la eterna primavera".

Guatemala Foto: Guatemala

Esta similitud no es solo nominal; ambos destinos ofrecen una fascinante mezcla de historia, arquitectura, modernidad y una vibrante vida urbana que atrae tanto a turistas como a viajeros de negocios.

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Impacto en el turismo y la economía local

La apertura de esta ruta es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la aerolínea, el operador aeroportuario Airplan y las autoridades locales. Durante el 2026, Wingo ha movilizado a más de 630 mil pasajeros desde y hacia Medellín, lo que demuestra la alta demanda y el dinamismo de esta plaza.

Guatemala Foto: Guatemala

Según Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, este incremento en la conectividad aérea es vital para impulsar la economía local. El flujo constante de visitantes internacionales beneficia directamente a sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el entretenimiento, posicionando a Medellín como uno de los destinos más atractivos de América Latina.