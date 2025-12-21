La ciudad perdida para visitar en Año Nuevo y que está a cuatro horas de Bogotá

El año está a punto de terminar y, ante eso, muchas familias empiezan a buscar un destino para recibir el Año Nuevo, conocer nuevas culturas y compartir una noche especial con sus seres queridos. Para algunos, el plan ideal combina descanso, historia y buena comida; para otros, se trata de vivir una experiencia distinta que marque el inicio del nuevo año.

En ese panorama aparece una ciudad emblemática que está a tan solo cuatro horas de vuelo desde Bogotá y que, sin duda, se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los colombianos. Su riqueza cultural, histórica y arquitectónica, sumada a una gastronomía reconocida a nivel mundial, la convierten en una opción ideal para arrancar el año con un viaje memorable.



Machu Picchu: destino imperdible para recibir el Año Nuevo

Ubicada a 2.430 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu es el símbolo más reconocido del legado inca y uno de los sitios arqueológicos más admirados del mundo. Esta ciudadela de piedra, construida hacia 1450 por orden del inca Pachacútec, se destaca por su perfecta armonía con el entorno natural y su precisión arquitectónica.

Machu Picchu AFP

Recorrer espacios como el Templo del Sol, el Intihuatana o el Templo del Cóndor permite comprender el profundo conocimiento astronómico y espiritual de esta civilización. A esto se suman las terrazas agrícolas y la vista desde la Casa del Guardián, que completan una experiencia única. Para muchos viajeros colombianos, visitar Machu Picchu sigue siendo uno de esos viajes pendientes que vale la pena cumplir, especialmente en una fecha tan simbólica como el fin de año.

Otras ciudades de Perú ideales para viajar en fin de año

Plaza de Armas, Arequipa PromPerú

Perú no solo se resume en Machu Picchu. Según promperú, el país cuenta con varias ciudades que se alistan para recibir el Año Nuevo por todo lo alto, ofreciendo planes para quienes viajan en familia o con amigos.

Arequipa se transforma en diciembre en uno de los epicentros festivos del sur del país. La Plaza de Armas reúne a locales y turistas en medio de luces, música y fuegos artificiales que se extienden hasta la madrugada. Más allá de la celebración, la ciudad invita a recorrer su centro histórico de sillar, visitar el Monasterio de Santa Catalina y disfrutar de su gastronomía en las tradicionales picanterías. Para quienes buscan una experiencia más espiritual, el Valle del Colca ofrece ceremonias ancestrales, aguas termales y el avistamiento del cóndor.

Publicidad

Catedral de Lima PromPerú

Lima e Ica también figuran entre las opciones más buscadas. La capital peruana propone despedir el año con cenas especiales, fiestas frente al mar y fuegos artificiales visibles desde el malecón de Miraflores, además de su centro histórico, Barranco y una escena gastronómica de primer nivel. A pocas horas por carretera, Ica combina celebraciones con recorridos por la Ruta del Pisco, visitas a Paracas, las islas Ballestas y las Líneas de Nasca.

Por su cercanía y diversidad, Perú sigue siendo uno de los destinos internacionales favoritos de los colombianos, ideal para disfrutar diferentes culturas sin gastar de más.