Más allá de la Comuna 13: Por qué Medellín se consolidó como el destino de moda en Latinoamérica

Medellín se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos e innovadores de Sudamérica durante el año 2025. La segunda capital turística de Colombia, solo por detrás de Bogotá, ha experimentado un profundo proceso de evolución urbana que sorprende a los visitantes por su infraestructura moderna y su impresionante entorno montañoso.

Cifras de un crecimiento récord e impacto económico

El flujo de visitantes internacionales a la ciudad mantiene un crecimiento cercano al 10 % anual. Durante 2025, Medellín recibió 1,2 millones de turistas extranjeros, lo que generó un impacto económico para el sector de cinco billones de pesos.

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Por origen, el 33 % de los turistas internacionales proviene de Estados Unidos, seguidos por viajeros de México, Ecuador, España, Perú y Panamá. Asimismo, debido a que muchos visitantes ingresan a Colombia por aeropuertos en Bogotá o Cartagena de Indias antes de desplazarse a Medellín, se calcula que la cifra real de turistas extranjeros supera los registros del aeropuerto José María Córdova.

Metro cable Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Más allá de la Comuna 13: Nuevos distritos creativos y gastronómicos

Si bien la Comuna 13 y su famosa ruta del grafiti se mantienen como un hito imperdible, la ciudad ha diversificado su oferta turística hacia nuevos sectores. Hoy en día, los viajeros pueden explorar barrios como Manrique, un espacio vibrante que fusiona cultura, gastronomía, arte urbano y música; o recorrer El Perpetuo Socorro, transformado en un próspero distrito creativo. Esta estrategia busca descentralizar el turismo y distribuir el impacto económico en diversas comunidades locales.



Naturaleza, bienestar y grandes eventos culturales

Conocida como la «ciudad de la eterna primavera» por sus temperaturas constantes que rondan los 25 °C durante casi todo el año, Medellín ofrece un marco ideal para el descanso y el contacto con el medio ambiente. Cerca del 70 % del territorio de Medellín es área natural, lo que ha impulsado las experiencias de bienestar, senderismo, deportes y salud para quienes buscan reconectarse con la naturaleza.

A esta oferta verde se suma el entretenimiento de talla internacional como uno de los principales motores turísticos. En 2025, la agenda de eventos incluyó conciertos multitudinarios de artistas como Shakira, Maluma, J Balvin, Guns N' Roses, Juanes y Juan Luis Guerra.

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Estancias prolongadas y compromiso con la sostenibilidad

Los turistas extranjeros permanecen en la ciudad una media de cuatro a seis noches, con un gasto diario promedio de 210.000 pesos (unos 66 dólares) por noche, enfocado principalmente en gastronomía, cultura, comercio y bienestar.

Para responder de forma responsable a este auge, las autoridades locales promueven campañas de concienciación sobre el ahorro de agua y la preservación de los recursos naturales, dirigidas tanto a residentes como a visitantes. La meta de Medellín es afianzar un modelo de turismo sostenible que combine su riqueza cultural y de entretenimiento con el cuidado activo del entorno.