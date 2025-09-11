Colombia es una país reconocido por su variedad de climas en sus diferentes territorios. Aunque no cuenta con estaciones, sí tiene un régimen bimodal, que significa un patrón climático con periodos secos y lluviosos.

En el país, los periodos de verano son muy cortos y se mantiene un clima mayoritariamente nublado y frío. El promedio de clima en el país, según un informe de Weather Spark, es de 19 C° y 30 C°.

Según la base de puntuación de turismo, el mejor momento del año para visitar Colombia por su clima es a mitad de año, específicamente desde inicios de junio hasta mediados de septiembre.

Ni Cundinamarca ni Nariño: este es el departamento más frío de Colombia Foto: ImageFx

¿Cuál es el departamento más frío de Colombia?

Aunque muchas personas creen que el departamento más frío del país es Cundinamarca o Nariño, la realidad es que lo es Boyacá, un lugar que cuenta con mágicos municipios y diversidad de clima.

Aunque este departamento tiene varios municipios con climas muy calientes como Borbur, con un promedio de 35 C°, u Otanche, con un promedio de 28 C°, la mayoría de municipios tiene un clima frío. Además, hay que resaltar que Boyacá tiene el mayor glaciar del país, ubicado en El Cocuy y Chita, conocido como el Parque Nacional Natural El Cocuy.



¿Cuáles son los municipios más fríos de Boyacá?

Aunque las temperaturas suelen variar drásticamente entre meses, según un reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en 2024, los municipios más fríos del departamento son:



Cerinza, con temperatura promedio de 13 grados. El Cocuy, en la entrada de el Parque Nacional Natural El Cocuy, con temperatura promedio de 1.6 grados. Chita, con temperatura de 4 grados.

Entre las razones por las que hace tanto frío está su altitud, lo que hace que las temperaturas tiendan a ser más bajas, disminuyendo la presión atmosférica y la densidad del aire, lo que provoca un enfriamiento del ambiente.