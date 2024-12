¿Por qué es importante contar con un seguro si va a viajar? Esto dice experto

Viajar puede ser una experiencia enriquecedora, pero también conlleva ciertos riesgos. Fernanda Sánchez, profesional en negocios internacionales y con una especialización en seguros, habló en Travesía Blu para hablar sobre la importancia de contar con un seguro al viajar.

"Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo", dijo Fernanda, enfatizando que en Colombia se debe inculcar la cultura de la adquisición de seguros, no solo para la vida, sino también para todo tipo de situaciones imprevistas como gastos médicos.

Cuando se trata de la salud, la sorpresa de una emergencia médica puede ser devastadora, especialmente si uno se encuentra en el extranjero. "Un dolor de muela o una apendicitis surgen sin aviso".

Un aspecto clave es saber cómo elegir el seguro adecuado. "El respaldo de la empresa es fundamental", mencionó. Aconsejó investigar las condiciones, exclusiones y cuál es la aseguradora que respalda la póliza, pues, muchas veces, las ofertas de seguros médicos internacionales a precios muy bajos pueden ocultar limitaciones significativas.

"La información es poder; conocer lo que se está comprando es esencial", agregó. Por lo general, es importante analizar el tipo de cobertura, especialmente si existe alguna condición preexistente que pueda afectar la validez del seguro.

¿Las tarjetas de créditos cubren seguros viajeros?

Fernanda explicó que "Muchas tarjetas ofrecen seguros y asistencias al viajero, pero cada banco trabaja con diferentes aseguradoras, por lo que es crucial conocer los beneficios y limitaciones de la tarjeta que uno tiene".

Publicidad

Estar asegurado garantiza tranquilidad en cualquier situación. Mientras más estemos informados sobre nuestros seguros, más seguros estaremos. Las emergencias médicas, robos de pertenencias o incluso casos de cancelaciones de vuelo son solo algunos de los imprevistos que un seguro puede ayudar a mitigar. La responsabilidad y la preparación son la clave para un viaje seguro y sin estrés.