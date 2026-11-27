La temporada navideña comenzará a sentirse en diferentes regiones de Colombia con actividades al aire libre, espectáculos de luces, música y planes para disfrutar en familia. Durante las próximas semanas, varias ciudades y municipios tendrán recorridos especiales que buscan reunir a los ciudadanos y llevar el ambiente festivo a sus calles.

Se trata de las tradicionales Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que por tercer año consecutivo recorrerán diferentes zonas del país. Para esta edición, la programación contempla actividades en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, además de municipios de Cundinamarca, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

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Bajo el lema 'Esta Navidad, regalémonos estar juntos', la iniciativa comenzará el 28 de noviembre en Bogotá con un evento de apertura en el CESAP Agentes y Patrulleros. La jornada tendrá presentaciones musicales de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de experiencias para compartir en familia.

A partir del 29 de noviembre comenzarán los recorridos por las principales ciudades. Estas son las fechas y los lugares por donde pasarán:



Caravanas Navideñas de Coca - Cola 2026. Foto: Suministrada

¿Cuáles son las ciudades que tendrán recorridos especiales en Navidad?

Bogotá – 29 de noviembre: el recorrido comenzará en el centro comercial El Tunal, al sur de la ciudad, y avanzará aproximadamente 18 kilómetros hasta el sector de la avenida Boyacá con calle 185, en el norte de la capital. La duración estimada es de tres horas.

el recorrido comenzará en el centro comercial El Tunal, al sur de la ciudad, y avanzará aproximadamente 18 kilómetros hasta el sector de la avenida Boyacá con calle 185, en el norte de la capital. La duración estimada es de tres horas. Barranquilla – 4 de diciembre: la salida será desde el puente de la Cordialidad con avenida Circunvalar. La ruta continuará por la avenida Cordialidad y la Vía 40 hasta llegar al Gran Malecón. Serán cerca de 14 kilómetros, con una duración aproximada de dos horas.

la salida será desde el puente de la Cordialidad con avenida Circunvalar. La ruta continuará por la avenida Cordialidad y la Vía 40 hasta llegar al Gran Malecón. Serán cerca de 14 kilómetros, con una duración aproximada de dos horas. Medellín – 9 de diciembre: la jornada comenzará en el sector de Éxito Viva Envigado. Los vehículos avanzarán por la avenida Las Vegas, la avenida Aguacatala y la avenida El Poblado, para continuar por la avenida Ciudad de Oro y finalizar en San Diego. El trayecto será de aproximadamente 16 kilómetros y tendrá una duración estimada de tres horas.

la jornada comenzará en el sector de Éxito Viva Envigado. Los vehículos avanzarán por la avenida Las Vegas, la avenida Aguacatala y la avenida El Poblado, para continuar por la avenida Ciudad de Oro y finalizar en San Diego. El trayecto será de aproximadamente 16 kilómetros y tendrá una duración estimada de tres horas. Cali – 13 de diciembre: la capital del Valle del Cauca tendrá un recorrido por algunas de sus principales vías y puntos emblemáticos, entre ellos la calle 5.ª, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza.

Municipios del Eje Cafetero y Valle del Cauca también tendrán recorridos

La programación se extenderá a otras poblaciones del país, con el propósito de acercar estas actividades navideñas a más familias. La Calera, en Cundinamarca, y diferentes municipios del Eje Cafetero y el Valle del Cauca también hacen parte de la agenda.

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Estas son las fechas y localidades anunciadas:



28 de noviembre: La Calera, Cundinamarca.

La Calera, Cundinamarca. 30 de noviembre: recorrido de Bogotá a La Dorada.

recorrido de Bogotá a La Dorada. 1 de diciembre: La Dorada a Chinchiná.

La Dorada a Chinchiná. 2 de diciembre: Chinchiná a Villamaría.

Chinchiná a Villamaría. 3 de diciembre: Villamaría, Manizales y Anserma.

Villamaría, Manizales y Anserma. 4 de diciembre: Anserma, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.

Anserma, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. 5 de diciembre: Dosquebradas.

Dosquebradas. 6 de diciembre: Dosquebradas, Pereira y Salento.

Dosquebradas, Pereira y Salento. 7 de diciembre: Salento a Circasia.

Salento a Circasia. 8 de diciembre: Circasia, Armenia y Montenegro.

Circasia, Armenia y Montenegro. 9 de diciembre: Montenegro, Quimbaya y Cartago.

Montenegro, Quimbaya y Cartago. 10 de diciembre: Cartago, La Victoria y Buga.

Cartago, La Victoria y Buga. 11 de diciembre: Buga a Cali.

Buga a Cali. 13 de diciembre: Cali.

Cali. 14 de diciembre: Cali a Buenaventura.

Cali a Buenaventura. 15 de diciembre : Buenaventura a La Virginia.

: Buenaventura a La Virginia. 20 de diciembre: Tocaima.

En algunas de estas localidades también se realizarán actividades especiales con espectáculos navideños, música y espacios de entretenimiento para disfrutar en familia.

Cali tendrá un evento gratuito con Delirio y un show de drones

Como parte de la programación, Cali será escenario de una celebración especial el próximo 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo. El evento abrirá sus puertas a partir de las 4:00 de la tarde y contará con un espectáculo de Delirio, un show de drones y diferentes experiencias relacionadas con la Navidad.

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La entrada será gratuita, pero los interesados deberán reclamar previamente sus boletas. Para obtenerlas, podrán acercarse a la entrada 7 de la Arena Cañaveralejo entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre y presentar una etiqueta de Coca-Cola de cualquier presentación.

La compañía informó que entregará una entrada por persona y un vaso coleccionable de la marca, este último hasta agotar existencias.