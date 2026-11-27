La temporada navideña comenzará a sentirse en diferentes regiones de Colombia con actividades al aire libre, espectáculos de luces, música y planes para disfrutar en familia. Durante las próximas semanas, varias ciudades y municipios tendrán recorridos especiales que buscan reunir a los ciudadanos y llevar el ambiente festivo a sus calles.
Se trata de las tradicionales Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que por tercer año consecutivo recorrerán diferentes zonas del país. Para esta edición, la programación contempla actividades en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, además de municipios de Cundinamarca, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.
Publicidad
Bajo el lema 'Esta Navidad, regalémonos estar juntos', la iniciativa comenzará el 28 de noviembre en Bogotá con un evento de apertura en el CESAP Agentes y Patrulleros. La jornada tendrá presentaciones musicales de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de experiencias para compartir en familia.
A partir del 29 de noviembre comenzarán los recorridos por las principales ciudades. Estas son las fechas y los lugares por donde pasarán:
¿Cuáles son las ciudades que tendrán recorridos especiales en Navidad?
- Bogotá – 29 de noviembre: el recorrido comenzará en el centro comercial El Tunal, al sur de la ciudad, y avanzará aproximadamente 18 kilómetros hasta el sector de la avenida Boyacá con calle 185, en el norte de la capital. La duración estimada es de tres horas.
- Barranquilla – 4 de diciembre: la salida será desde el puente de la Cordialidad con avenida Circunvalar. La ruta continuará por la avenida Cordialidad y la Vía 40 hasta llegar al Gran Malecón. Serán cerca de 14 kilómetros, con una duración aproximada de dos horas.
- Medellín – 9 de diciembre: la jornada comenzará en el sector de Éxito Viva Envigado. Los vehículos avanzarán por la avenida Las Vegas, la avenida Aguacatala y la avenida El Poblado, para continuar por la avenida Ciudad de Oro y finalizar en San Diego. El trayecto será de aproximadamente 16 kilómetros y tendrá una duración estimada de tres horas.
- Cali – 13 de diciembre: la capital del Valle del Cauca tendrá un recorrido por algunas de sus principales vías y puntos emblemáticos, entre ellos la calle 5.ª, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza.
Municipios del Eje Cafetero y Valle del Cauca también tendrán recorridos
La programación se extenderá a otras poblaciones del país, con el propósito de acercar estas actividades navideñas a más familias. La Calera, en Cundinamarca, y diferentes municipios del Eje Cafetero y el Valle del Cauca también hacen parte de la agenda.
Publicidad
Estas son las fechas y localidades anunciadas:
- 28 de noviembre: La Calera, Cundinamarca.
- 30 de noviembre: recorrido de Bogotá a La Dorada.
- 1 de diciembre: La Dorada a Chinchiná.
- 2 de diciembre: Chinchiná a Villamaría.
- 3 de diciembre: Villamaría, Manizales y Anserma.
- 4 de diciembre: Anserma, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas.
- 5 de diciembre: Dosquebradas.
- 6 de diciembre: Dosquebradas, Pereira y Salento.
- 7 de diciembre: Salento a Circasia.
- 8 de diciembre: Circasia, Armenia y Montenegro.
- 9 de diciembre: Montenegro, Quimbaya y Cartago.
- 10 de diciembre: Cartago, La Victoria y Buga.
- 11 de diciembre: Buga a Cali.
- 13 de diciembre: Cali.
- 14 de diciembre: Cali a Buenaventura.
- 15 de diciembre: Buenaventura a La Virginia.
- 20 de diciembre: Tocaima.
En algunas de estas localidades también se realizarán actividades especiales con espectáculos navideños, música y espacios de entretenimiento para disfrutar en familia.
Cali tendrá un evento gratuito con Delirio y un show de drones
Como parte de la programación, Cali será escenario de una celebración especial el próximo 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo. El evento abrirá sus puertas a partir de las 4:00 de la tarde y contará con un espectáculo de Delirio, un show de drones y diferentes experiencias relacionadas con la Navidad.
Publicidad
La entrada será gratuita, pero los interesados deberán reclamar previamente sus boletas. Para obtenerlas, podrán acercarse a la entrada 7 de la Arena Cañaveralejo entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre y presentar una etiqueta de Coca-Cola de cualquier presentación.
La compañía informó que entregará una entrada por persona y un vaso coleccionable de la marca, este último hasta agotar existencias.