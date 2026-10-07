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Blu Radio  / Turismo  / República Dominicana recibió más de 9,2 millones de visitantes entre enero y septiembre

República Dominicana recibió más de 9,2 millones de visitantes entre enero y septiembre

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana durante septiembre, con el 39 % del total.

Republica-Dominicana-AFP.jpg
República Dominicana
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La República Dominicana recibió 9.241.246 visitantes en los primeros nueve meses de este año, un 7,5 % más que en el mismo periodo de 2025, informó este martes el ministro de Turismo, David Collado.

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Entre enero y septiembre, el país recibió 7.143.993 turistas por vía aérea y 2.097.253 en cruceros. Solo en septiembre, la República Dominicana recibió 684.831 visitantes, un 16,4 % más que en el mismo mes de 2025, indicó Collado en rueda de prensa.

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De ese total, 533.735 llegaron por vía aérea, lo que supone un aumento del 8,8 % con respecto a septiembre del año pasado. Asimismo, arribaron 151.096 cruceristas, lo que representa un incremento del 54,7 % en términos interanuales.

Cap Cana, República Dominicana
Cap Cana, República Dominicana
Foto: cortesía

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana durante septiembre, con el 39 % del total.

Le siguieron Canadá (11 %), Colombia (9 %), Argentina (7 %), México y Puerto Rico (4 % cada uno), y Reino Unido y Brasil (3 % cada uno).

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Por aeropuertos, Punta Cana (en el este y uno de los principales puntos turísticos del país) concentró el 47 % de las llegadas, seguido de Las Américas, en Santo Domingo, con el 32 %, y Cibao, en Santiago (norte), con el 12 %.

Punta Cana, República Dominicana
Punta Cana, República Dominicana
Foto: Unsplash

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El Higüero (sur) aportó el 4 % y Puerto Plata (norte) el 3 %, mientras que La Romana (sureste) y Samaná (noreste) sumaron el 1 % cada uno.

Respecto a la procedencia de los vuelos, Estados Unidos aportó el 41 %, mientras que Panamá representó el 9 %, Colombia el 8 %, Canadá el 6 % y Puerto Rico el 5 %.

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La ocupación hotelera alcanzó el 55 %, mientras que la satisfacción de los visitantes se situó en 4,4 puntos sobre una escala de cinco, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo.

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