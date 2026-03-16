Semana Santa inédita en centro histórico de Cartagena: circuito floral transformará la ciudad

Cartagena de Indias se prepara para vivir una Semana Santa inédita con el lanzamiento de “Donde Florece el Tiempo”, una experiencia cultural y sensorial de gran formato que busca reinterpretar el patrimonio histórico de la ciudad. A diferencia de los festivales masivos tradicionales, esta iniciativa propone un circuito urbano que integra arquitectura, luz y memoria a través de una intervención estética cuidadosamente curada.



Un diálogo entre la historia y el diseño floral

Intervención floral en Cartagena. Suministrada.

El corazón de la propuesta es una producción floral monumental realizada con flores colombianas de exportación, cultivadas en la Sabana de Bogotá. Este proyecto conectará puntos emblemáticos del Centro Histórico con la hotelería de lujo y la gastronomía de autor, creando una narrativa visual pensada para uno de los momentos culturales más significativos del año.

Nicolás García, creador del evento, enfatiza que el objetivo es “revelar” la ciudad desde una nueva perspectiva sin invadirla:



“La idea es intervenir el patrimonio sin alterar su esencia, respetar su memoria y permitir que habitantes y visitantes recorran la ciudad con otra sensibilidad”.

Con este enfoque, Cartagena refuerza su posición como un destino de alto valor para el turismo interesado en experiencias culturales de lujo y patrimonio.



Circuito floral abierto al público

Circuito floral. Suministrada.

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Será una experiencia abierta al público con diversas intervenciones en espacios del Centro Histórico. Aunque el recorrido general es de libre acceso, la organización ha informado que algunas experiencias específicas tendrán cupo limitado y requerirán de un registro previo.

Los turistas y residentes interesados en conocer la ruta oficial, los horarios y las modalidades de ingreso pueden consultar los detalles en el sitio web oficial: https://dondefloreceeltiempo.com.

Esta apuesta, que cuenta con el respaldo de entidades locales y nacionales, promete ser la intervención cultural más singular de la ciudad para el próximo año.



En cifras

Más de 20.000 rosas, 12 variedades, seis exhibiciones y más de 10 red de hoteles.