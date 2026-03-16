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Blu Radio  / Turismo  / Semana Santa inédita en centro histórico de Cartagena: circuito floral transformará la ciudad

Semana Santa inédita en centro histórico de Cartagena: circuito floral transformará la ciudad

El corazón de la propuesta es una producción floral monumental realizada con flores colombianas de exportación. Este proyecto conectará puntos emblemáticos del Centro Histórico con la hotelería de lujo y la gastronomía de autor.

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