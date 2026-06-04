Travel Sale 2026 ya tiene fecha: así podrá acceder a descuentos en vuelos y hoteles

Colombia atraviesa uno de los mejores momentos para el turismo en la última década, consolidándose como un destino de talla mundial que atrajo más de 6,4 millones de visitantes internacionales en el último año.

En este contexto de efervescencia viajera y con el impulso del "efecto Mundialista", llega una nueva edición del Travel Sale Colombia 2026. Este evento, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), no solo busca dinamizar la economía, sino democratizar el acceso a los viajes para todos los colombianos bajo el lema #NoMasMaletasTristes.

"Para la edición de este año, se proyecta que el Travel Sale registre un crecimiento anual del 14 %, en línea con las estimaciones de expansión del comercio electrónico en valor. Prevemos que el consumidor colombiano mantendrá una fuerte preferencia por los destinos nacionales; sin embargo, las compras de último minuto hacia destinos asociados al Mundial jugarán un rol dinamizador fundamental. Nuestra intención es seguir contribuyendo a la democratización del acceso a los viajes", aseguró María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Travel Sale

Fechas clave para programar su viaje

Si está planeando sus próximas vacaciones o una escapada de último minuto, marque en su calendario del 9 al 15 de junio de 2026. Durante estos siete días, la plataforma digital del Travel Sale se convertirá en el epicentro de las ofertas turísticas en todo el territorio nacional, permitiendo a los usuarios acceder a una infraestructura digital robusta que en ediciones anteriores ha superado los 2 millones de visitas.



Cómo acceder a las mejores ofertas

Para aprovechar al máximo las promociones, los expertos recomiendan la planificación anticipada, aunque para este 2026 las compras de último minuto hacia destinos asociados al Mundial jugarán un rol fundamental. El proceso es completamente digital; los interesados deben ingresar al portal oficial de Travel Sale durante las fechas mencionadas para comparar precios y elegir las opciones que mejor se ajusten a su presupuesto.

Porcentajes de descuentos y beneficios financieros

Para esta edición, los viajeros podrán encontrar descuentos de hasta el 70 % en más de 100 destinos diferentes.

Las empresas aliadas, como Viajes Falabella y Despegar, han preparado ofertas exclusivas para incentivar la compra. Por ejemplo, se ofrecen beneficios significativos al pagar con tarjetas del Banco Falabella, incluyendo opciones de financiación sin intereses.

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Además, se ha observado una clara preferencia por la compra de paquetes turísticos, los cuales se consolidan como la alternativa favorita gracias a su conveniencia, ahorro y facilidades de pago, permitiendo a los usuarios asegurar tiquetes y alojamiento en una sola transacción.

Lugares preferidos para visitar: del Caribe a la Amazonía

El Travel Sale 2026 destaca tanto destinos tradicionales como joyas ocultas que están ganando terreno en el gusto de los viajeros:

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Destino internacional invitado: Por primera vez, el evento cuenta con un país invitado: Panamá

Invitado Panama Travel Sale Foto: Blu Radio

Con una conectividad de entre 30 y 35 vuelos diarios desde las principales ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, entre otras), es una opción ideal tanto para turismo como para negocios, con un gasto promedio estimado de USD 500 por viaje.

Playas y destinos emergentes: Aunque los destinos de playa concentran el 65 % de las reservas, la tendencia actual apunta a lugares alejados del turismo masivo.

Entre las recomendaciones para este año se encuentran:

