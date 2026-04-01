Turística comuna de Medellín estrena seis rutas con más de 70 experiencias para disfrutar

El Poblado, comuna 14 de Medellín, estrenó seis rutas turísticas que reúnen más de 70 experiencias para disfrutar en distintos puntos del sector. La iniciativa hace parte de la estrategia “Vive El Poblado”, impulsada por la Administración Distrital para promover recorridos que conecten a visitantes y residentes con la cultura, la naturaleza y el estilo de vida de la comuna 14.

El proyecto busca visibilizar una amplia oferta de actividades que reflejan la identidad del territorio. A través de estas rutas, turistas y ciudadanos podrán descubrir espacios emblemáticos, propuestas gastronómicas, experiencias culturales y lugares que hacen de El Poblado uno de los destinos más visitados dentro de Medellín.

Para estructurar la estrategia, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento realizó recorridos de valoración en el territorio con el objetivo de identificar establecimientos y experiencias representativas. Durante el proceso también se adelantaron jornadas de sensibilización con la comunidad sobre la importancia de fortalecer la cultura turística en la zona.



¿Qué hacer en El Poblado, Medellín?

Como resultado de ese trabajo se diseñó la cartilla 'Vive El Poblado', una guía que reúne seis recorridos temáticos pensados para explorar la comuna desde diferentes miradas. Las rutas abordan aspectos como la historia del sector, su riqueza natural, la gastronomía, el componente creativo, la vida nocturna y el estilo de vida que caracteriza al barrio.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, explicó que la iniciativa busca invitar a la ciudadanía a redescubrir el territorio. Según señaló, la cartilla se convierte en una herramienta de promoción para recorrer el arte, las calles, los espacios naturales y la oferta de entretenimiento que distinguen a El Poblado.



“La cartilla Vive El Poblado se suma a las estrategias de promoción como una invitación abierta a la ciudadanía y a quienes nos visitan, para descubrir el barrio desde otra mirada. Los invitamos a usarla y a disfrutar de su arte, sus calles, su naturaleza, y esa oferta de entretenimiento que lo hacen único", dijo la funcionaria.

Las rutas pueden realizarse de forma individual o en grupos y están disponibles en formato digital para facilitar su consulta. Con esta estrategia, el Distrito pretende consolidar experiencias cercanas y auténticas que fortalezcan el turismo y permitan conocer el sector desde una perspectiva diferente.

Publicidad

Además de promover el turismo, el proyecto tiene un impacto directo en el tejido empresarial de la comuna 14. Cerca de 100 establecimientos del ecosistema turístico, en su mayoría pequeños y medianos empresarios, se benefician con la visibilización de sus servicios dentro de estas rutas.

Desde la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos señalaron que la estrategia también fortalece el trabajo articulado entre empresarios, comunidad y academia. La iniciativa busca consolidar el turismo como motor de desarrollo local y seguir posicionando a Medellín como un destino basado en experiencias auténticas.