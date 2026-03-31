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Blu Radio  / Sociedad  / Medellín recibió reconocimiento que la pone al nivel de ciudades como Berlín, Nueva York y Londres

Medellín recibió reconocimiento que la pone al nivel de ciudades como Berlín, Nueva York y Londres

La distinción, que solo tienen 18 ciudades en todo el mundo, se suma a otras que ha recibido recientemente la capital antioqueña.

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