Medellín recibió reconocimiento que la pone al nivel de ciudades como Berlín, Nueva York y Londres

La ciudad de Medellín recibió un nuevo reconocimiento internacional al ser incluida en la Red de Ecosistemas de Innovación del Foro Económico Mundial, una plataforma global que reúne a ciudades líderes en ciencia, tecnología e innovación. La decisión refuerza el posicionamiento de la capital antioqueña en el escenario internacional.

Con esta inclusión, Medellín pasa a compartir espacio con grandes centros de innovación como Nueva York, Berlín, Londres, San Francisco, Boston y Tokio. Estas ciudades integran una red que promueve el intercambio de conocimiento y la creación de soluciones frente a desafíos globales.



Medellín, eje internacional de innovación

El reconocimiento se da por el fortalecimiento del ecosistema de innovación de Medellín. Al respecto, Camilo Zapata Wills, director de Relaciones Estratégicas de Ruta N, explicó que la inclusión en esta plataforma internacional abre nuevas oportunidades para la ciudad: “Integrar esta red nos permite conectarnos con ciudades líderes para impulsar la innovación con impacto real y fortalecer la colaboración internacional”, afirmó.

El directivo agregó que este reconocimiento refleja años de trabajo para consolidar un ecosistema que genera oportunidades económicas y sociales. Además, señaló que la participación en esta red permitirá acelerar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre los aspectos valorados por el Foro Económico Mundial está la transición de Medellín hacia una economía basada en el conocimiento. Este proceso integra ciencia, tecnología e innovación como motores de desarrollo, respaldados por políticas públicas sostenidas.



Como parte de esta iniciativa se realizarán encuentros internacionales entre las ciudades que integran la red. Uno de ellos se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de abril en el marco del evento SusHi Tech Tokyo, donde se discutirán temas de innovación urbana, sostenibilidad y alianzas estratégicas.

La inclusión en esta red se suma a otras plataformas internacionales en las que Medellín ya participa. Entre ellas están C40 Cities, la red de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, lo que fortalece su proyección global.