Buenas noticias para Medellín: el turismo creció en más del 10 % en 2025

La ciudad de Medellín se ha convertido en los últimos años en epicentro del turismo no solo en el departamento de Antioquia, sino también en Colombia donde se ha posicionado como uno de los destinos más apetecidos por nacionales y extranjeros que llegan a la capital de Antioquia en cualquier época del año.

Tanto las personas que viven en la ciudad como los que llegan a visitarla coinciden en que uno de los puntos más favorables es la forma de ser todos los paisas, además, de obras icónicas como el Metro, Metrocable o Tranvía que recorren a Medellín de lado a lado.

"Medellín es lo mejor del cafetal, y su gente, la forma de ser de las personas... La cultura de la gente, la verdad, que era trabajar, la honradez. Los empresarios no solamente son los grandes, sino que desde un tendero hasta el que vende chucherías en la calle, todos son empresarios... El amor por la tierra. Muy bueno clima, gente, todo lo que nos rodea", aseguraron las personas.

Las percepciones quedan registradas en cifras, ya que se estima que durante el 2025 llegaron a la capital de Antioquia cerca de 2 millones de turistas, más de la mitad de ellos provenientes del extranjero, lo que aumenta en un 11 % el auge del turismo con respecto a los números del año inmediatamente anterior.



Sandra Restrepo, directora de Cotelco Antioquia, destacó las cifras que consolidan a Medellín como una de las ciudades más apetecidas en Colombia y que lo que quieren los gremios es que los números sigan creciendo con el paso de los meses.

"Por los artistas que tenemos de talla internacional, artistas musicales, y yo pienso que la calidez de del antioqueño también nos hace muy visibles a nivel internacional si queremos calor, si queremos friecito. Tenemos una unos pueblos maravillosos, entre ellos tenemos unos pueblos también que son patrimonio", destacó Restrepo.

Hay que destacar que un punto que ayudaría a la llegada de más turistas en un mediano plazo es que la UNESCO designó a Medellín como la Capital Mundial del Libro en el 2027, por lo que se esperan que miles de extranjeros lleguen a la ciudad no solo para ir a las bibliotecas, sino también para conocer la cultura de la capital de Antioquia.