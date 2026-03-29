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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Buenas noticias para Medellín: el turismo creció en más del 10 % en 2025

Buenas noticias para Medellín: el turismo creció en más del 10 % en 2025

Esperan que con la designación como Capital Mundial del Libro en 2027 las visitas aumenten notablemente en la ciudad.

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