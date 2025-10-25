Viajar en el nuevo tren turístico con vagones de lujo cuesta menos que en el tren de la Sabana

El sonido del tren volvió a escucharse en las montañas boyacenses. Después de más de medio siglo, un convoy con vagones de lujo y aroma a historia recorre nuevamente las vías férreas de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Paipa, convirtiéndose en una nueva joya del turismo en Boyacá. Lo que más ha sorprendido a los viajeros es que viajar en este tren cuesta menos que hacerlo en el tradicional Tren de la Sabana, ofreciendo una experiencia que combina confort, cultura y paisajes inolvidables.



¿Cuánto cuesta viajar en el tren de Boyacá?

El proyecto, impulsado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte, busca rescatar el sistema ferroviario colombiano no solo como alternativa de movilidad, sino también como motor turístico y económico. La ministra María Fernanda Rojas explicó que el tren, conocido como “El tren de la vida y la esperanza”, llega por primera vez a Paipa como parte de su ruta permanente de pasajeros y turismo.

“En el pasado se operó solo en época navideña, pero hoy vuelve con una ruta fija y con una oferta turística que queremos mantener todo el año”, señaló la ministra.

A Boyacá regresó el tren de pasajeros con un mejoramiento en las vías férreas y vagones más cómodos. La iniciativa busca mejorar la conexión del departamento e impulsar el turismo.



Los detalles en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/4PfXnDKMEc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 29, 2025

El pasaje cuesta desde $15.000, una tarifa más baja que la del Tren de la Sabana, que ronda los $78.000. Las boletas se pueden adquirir en Ticket Shop y el servicio tiene capacidad para 156 pasajeros. El viaje ofrece un recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos de Boyacá y una experiencia de conexión con la historia del país.



Cada detalle de los vagones ha sido diseñado para evocar los tiempos dorados del tren en Colombia: acabados en madera, iluminación cálida, techos restaurados y aire acondicionado. Los asientos mantienen el estilo clásico, mientras que los baños fueron modernizados para brindar mayor comodidad. Es una mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, ideal para quienes buscan una escapada diferente.



Tren de Boyacá: así funciona el turismo en la región

Este tren representa una apuesta por el turismo sostenible, la reactivación económica local y la preservación de la memoria ferroviaria del país. Hace parte de los seis proyectos férreos priorizados por el Gobierno, con una inversión superior a 94 billones de pesos.

El recorrido atraviesa zonas cargadas de historia y tradición, permitiendo a los viajeros disfrutar de los paisajes boyacenses desde una nueva perspectiva. En cada parada, los municipios ofrecen actividades culturales, gastronómicas y artesanales, convirtiendo el trayecto en una experiencia completa.

La reapertura de esta línea ha sido motivo de orgullo para los habitantes de la región, quienes ven en el proyecto una oportunidad para fortalecer la identidad boyacense y atraer visitantes nacionales e internacionales.

El tren turístico de Boyacá no solo revive un legado ferroviario, sino que lo adapta a los tiempos modernos con estilo, comodidad y precios accesibles. Una nueva forma de viajar por Colombia, con el encanto de lo antiguo y la promesa de un futuro sobre rieles.