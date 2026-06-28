Cerca de 300 personas resultaron afectadas por inundaciones en Chabasquén, Venezuela

Tras más de ocho horas de intensas lluvias en el pueblo de Chabasquén, en el municipio de Unda, en el estado venezolano de Portuguesa, varias personas han resultado afectadas tras el desbordamiento del río Chabasquencito.

Según videos difundidos por medios locales, las intensas precipitaciones ocasionaron el aumento del caudal de varios cuerpos de agua, entre ellos los ríos Chabasquén y Chabasquencito, además del desbordamiento de quebradas, lo que provocó inundaciones en distintos sectores de la población.

De acuerdo con reportes locales, la emergencia dejó viviendas afectadas y daños materiales. En el sector La Recta 3 se reportó la destrucción de tres viviendas, mientras que otras familias tuvieron que ser atendidas de manera preventiva por el ingreso de agua y lodo a sus hogares.

Tras más de 8 horas de intensas lluvias en Chabasquén, estado de Portuguesa, en Venezuela, hay graves inundaciones por el desbordamiento del río Chabasquencito. El agua y lodo ha ingresado a las calles y a algunas casas, lo que mantiene a la comunidad en alerta, según videos… pic.twitter.com/aJszakndje — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 28, 2026

Según la Secretaría de Salud del estado de Portuguesa, cerca de 300 personas han resultado afectadas por este hecho, solo en el caserío Los Bendecidos de Chabasquén.



Las autoridades habilitaron espacios como el gimnasio y una iglesia de la localidad para recibir temporalmente a familias afectadas, mientras organismos como Protección Civil, cuerpos de bomberos y equipos de rescate adelantan labores de evaluación y atención.

El alcalde del municipio, Edwar Giménez, señaló que la comunidad se movilizó para apoyar a las personas afectadas y evitar una mayor emergencia. Además, pidió a los habitantes mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Ante la persistencia de las lluvias, los cuerpos de resguardo le pidieron a la población evitar el tránsito por las vías rurales afectadas y abstenerse de acercarse a los perímetros de inundación.

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Finalmente, recomendaron a las familias ubicadas en las zonas bajas de Chabasquén mantener preparados sus respectivos planes de evacuación preventiva y seguir estrictamente las indicaciones emitidas por los canales institucionales.