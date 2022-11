Hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, absuelto por falta de pruebas

El abogado de Bajaña, Carlos Toro, explicó que hoy se desarrolló el juicio penal donde se presentó como prueba única de la Fiscalía el testimonio de Andrés Sepúlveda, quien bajo la gravedad del juramento, manifestó que Daniel Bajaña no participó en ninguno de esos delitos.

"Se demostró que Bajaña no se concertó con nadie para cometer ningún delito y ante la ausencia de pruebas incriminatorias el juzgado tuvo que absolverlo. La defensa no tuvo que desgastarse mucho. Teníamos conocimiento de que nuestro cliente era inocente y que por lo tanto el señor Sepúlveda no podía incriminarlo", señaló.

Toro explicó que en medio de la audiencia, el hacker Andrés Sepúlveda corroboró que Bajaña no obtuvo ningún conocimiento de secreto político, militar o económico del estado colombiano.

"En Colombia hay justicia, hay jueces idóneos, la Fiscalía también cumple un papel importante y me parece que hay que reivindicar el papel de la justicia", indicó la defensa.