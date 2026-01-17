Colombia logra una victoria histórica en automovilismo: Autos y Motos, programa 17 de enero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 17 de enero de 2026, estos fueron los temas:



El mercado automotor colombiano cerró 2025 con un crecimiento acumulado superior al 26 % , marcando su mejor desempeño anual desde antes de la pandemia.

, marcando su mejor desempeño anual desde antes de la pandemia. Las matrículas de vehículos eléctricos alcanzaron cifras históricas en diciembre , consolidando la transición energética como una tendencia estructural del sector.

, consolidando la transición energética como una tendencia estructural del sector. El Rally Dakar 2026 dejó un hito para Colombia con su primera victoria de etapa , mientras Nasser Al-Attiyah amplió su legado con un sexto título.

, mientras Nasser Al-Attiyah amplió su legado con un sexto título. Jeep presenta el Commander 2026 como su SUV más grande y tecnológico fabricado en Sudamérica , elevando el estándar de seguridad y desempeño en el segmento familiar.

, elevando el estándar de seguridad y desempeño en el segmento familiar. El inicio de 2026 refleja un panorama preocupante de accidentalidad vial en Medellín, con un saldo de víctimas fatales que enciende las alertas de las autoridades.

Escuche el programa completo aquí: