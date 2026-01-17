Colombia logra una victoria histórica en automovilismo: Autos y Motos, programa 17 de enero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 17 de enero de 2026, estos fueron los temas:
- El mercado automotor colombiano cerró 2025 con un crecimiento acumulado superior al 26 %, marcando su mejor desempeño anual desde antes de la pandemia.
- Las matrículas de vehículos eléctricos alcanzaron cifras históricas en diciembre, consolidando la transición energética como una tendencia estructural del sector.
- El Rally Dakar 2026 dejó un hito para Colombia con su primera victoria de etapa, mientras Nasser Al-Attiyah amplió su legado con un sexto título.
- Jeep presenta el Commander 2026 como su SUV más grande y tecnológico fabricado en Sudamérica, elevando el estándar de seguridad y desempeño en el segmento familiar.
- El inicio de 2026 refleja un panorama preocupante de accidentalidad vial en Medellín, con un saldo de víctimas fatales que enciende las alertas de las autoridades.
Escuche el programa completo aquí: