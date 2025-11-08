Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica: Autos y Motos, programa 8 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 8 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:



El fabricante surcoreano de automóviles KGM, anteriormente conocido como SsangYong Motor Company, anunció la presentación de su Torres Full Hybrid , que se realizará en el Salón del Automóvil 2025.

, que se realizará en el Salón del Automóvil 2025. Castrol, con el soporte de AKT y Corbeta, crearon una iniciativa que busca profesionalizar y reconocer la labor de los mecánicos en Colombia.

en Colombia. William Frías fue galardonado como el mejor mecánico de motos del país y el tercero en Latinoamérica.

del país y el tercero en Latinoamérica. En el marco del Salón del Automóvil, que se realizará entre el 19 y 20 de noviembre en Corferias, se llevará a cabo el Cuarto Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica , que busca impulsar la sostenibilidad energética, la equidad y la reducción de emisiones de CO₂.

, que busca impulsar la sostenibilidad energética, la equidad y la reducción de emisiones de CO₂. TVS Motor Company alcanzó los ingresos operativos más altos de su historia , con un total de 1,350 millones de dólares.

, con un total de 1,350 millones de dólares. Las ventas totales de motocicletas y vehículos de tres ruedas crecieron un 23 %, alcanzando 1.5 millones de unidades en el trimestre que finalizó en septiembre de 2025.

Escuche el programa completo aquí: