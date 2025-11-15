Especial, Salón del Automóvil en Bogotá: Autos y Motos, programa 15 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 15 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:
- Toyota se posicionó como la marca automotriz número uno en el ranking Interbrand Best Global Brands, 2025.
- En Alemania, la miniván eléctrica PV5 Cargo recorrió 693,38 km con una sola carga y con 665 kg de peso.
- El Jetour G700 recorrió 1,5 kilómetros dentro del río en Wuhu, en China, contando con tecnología como un generador de oxígeno en cabina.
- Juan Camilo Vélez, presidente de Renault-Sofasa, resaltó sus 50 años en el país, loa más de 11.000 empleos generados y la red de concesionarios más grande del país con más de 100 puntos de servicio.
- Barranquilla recibe el Rotax Max Challenge del Caribe. El evento de karts reúne 140 pilotos en 7 categorías y genera cierres parciales en la avenida del Río.
Escuche el programa completo aquí: