Especial, Salón del Automóvil en Bogotá: Autos y Motos, programa 15 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 15 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:



Toyota se posicionó como la marca automotriz número uno en el ranking Interbrand Best Global Brands, 2025.

en el ranking Interbrand Best Global Brands, 2025. En Alemania, la miniván eléctrica PV5 Cargo recorrió 693,38 km con una sola carga y con 665 kg de peso .

. El Jetour G700 recorrió 1,5 kilómetros dentro del río en Wuhu , en China, contando con tecnología como un generador de oxígeno en cabina.

, en China, contando con tecnología como un generador de oxígeno en cabina. Juan Camilo Vélez, presidente de Renault-Sofasa , resaltó sus 50 años en el país, loa más de 11.000 empleos generados y la red de concesionarios más grande del país con más de 100 puntos de servicio.

, resaltó sus 50 años en el país, loa más de 11.000 empleos generados y la red de concesionarios más grande del país con más de 100 puntos de servicio. Barranquilla recibe el Rotax Max Challenge del Caribe. El evento de karts reúne 140 pilotos en 7 categorías y genera cierres parciales en la avenida del Río.

Escuche el programa completo aquí: