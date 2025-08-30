Grandes lanzamientos para vehículos eléctricos: Autos y Motos, programa 30 de agosto de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 30 de agosto de 2025, estos fueron los temas:



Subaru presentó una renovación para la Forester, con una única versión híbrida no enchufable .

Richard Bernal, alcalde de Ubaté, dio detalles sobre el desfile de bicicletas y autos clásicos y motos de alta cilindrada que se presenta en la ciudad el domingo 1 de septiembre.

Casatoro presenta su primera pick-up eléctrica en Colombia, una camioneta del Grupo Geely y que apunta a ser el nicho de las camionetas con platón medianas.

. Nissan GTR concluye su producción en Japón, tras casi dos décadas de galardones y premios ganados .

La submarca de BYD, Yangwang, estableció un nuevo récord de velocidad para un vehículo eléctrico, superando los 470 kilómetros por hora.

, superando los 470 kilómetros por hora. Nissan y Atlético Nacional se unen para presentar la edición limitada del Nissan Kicks Play.

