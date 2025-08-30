Grandes lanzamientos para vehículos eléctricos: Autos y Motos, programa 30 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 30, 2025 02:26 p. m.
En Autos y Motos de este sábado, 30 de agosto de 2025, estos fueron los temas:
- Subaru presentó una renovación para la Forester, con una única versión híbrida no enchufable.
- Richard Bernal, alcalde de Ubaté, dio detalles sobre el desfile de bicicletas y autos clásicos y motos de alta cilindrada que se presenta en la ciudad el domingo 1 de septiembre.
- Casatoro presenta su primera pick-up eléctrica en Colombia, una camioneta del Grupo Geely y que apunta a ser el nicho de las camionetas con platón medianas.
- Nissan GTR concluye su producción en Japón, tras casi dos décadas de galardones y premios ganados.
- La submarca de BYD, Yangwang, estableció un nuevo récord de velocidad para un vehículo eléctrico, superando los 470 kilómetros por hora.
- Nissan y Atlético Nacional se unen para presentar la edición limitada del Nissan Kicks Play.
Escuche el programa completo aquí: