Grandes lanzamientos para vehículos eléctricos: Autos y Motos, programa 30 de agosto de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 30 de agosto de 2025.

Autos y Motos
Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 02:26 p. m.

En Autos y Motos de este sábado, 30 de agosto de 2025, estos fueron los temas:

  • Subaru presentó una renovación para la Forester, con una única versión híbrida no enchufable.
  • Richard Bernal, alcalde de Ubaté, dio detalles sobre el desfile de bicicletas y autos clásicos y motos de alta cilindrada que se presenta en la ciudad el domingo 1 de septiembre.
  • Casatoro presenta su primera pick-up eléctrica en Colombia, una camioneta del Grupo Geely y que apunta a ser el nicho de las camionetas con platón medianas.
  • Nissan GTR concluye su producción en Japón, tras casi dos décadas de galardones y premios ganados.
  • La submarca de BYD, Yangwang, estableció un nuevo récord de velocidad para un vehículo eléctrico, superando los 470 kilómetros por hora.
  • Nissan y Atlético Nacional se unen para presentar la edición limitada del Nissan Kicks Play.

Escuche el programa completo aquí:

