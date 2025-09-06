Los vagones del metro muy cerca de la capital: Autos y Motos, programa 6 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 06, 2025 01:26 p. m.
En Autos y Motos de este sábado, 6 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:
- El próximo 9 de septiembre de 2025 se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico.
- Se conocieron imágenes del recorrido por tierra de los vagones del metro, que llegaron al país el pasado 2 de septiembre.
- El próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la la fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia.
- En la Fórmula 2, Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, quedó en el puesto 21 en la clasificación, terminó de noveno en la sprint y correrá el domingo, 7 de septiembre, la carrera principal en Monza.
- Kona, el SUV compacto de Hyundai, ya se encuentra disponible en versiones de gasolina, híbrida y 100% eléctrica.
- En Bucaramanga se registra el cierre de múltiples vías por la celebración de los eventos de la Feria Bonita que se desarrollará en esa ciudad hasta el próximo 15 de septiembre.
- Cierres viales y modificaciones en las rutas del metro se realizarán en Medellín por la Media Maratón que se llevará a cabo el domingo, 7 de septiembre en el transcurso del día.
Escuche el programa completo aquí: