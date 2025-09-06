Los vagones del metro muy cerca de la capital: Autos y Motos, programa 6 de septiembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 6 de septiembre de 2025, estos fueron los temas:



El próximo 9 de septiembre de 2025 se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico .

. Se conocieron imágenes del recorrido por tierra de los vagones del metro, que llegaron al país el pasado 2 de septiembre.

que llegaron al país el pasado 2 de septiembre. El próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la la fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia .

. En la Fórmula 2, Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, quedó en el puesto 21 en la clasificación , terminó de noveno en la sprint y correrá el domingo, 7 de septiembre, la carrera principal en Monza.

, terminó de noveno en la sprint y correrá el domingo, 7 de septiembre, la carrera principal en Monza. Kona, el SUV compacto de Hyundai, ya se encuentra disponible en versiones de gasolina, híbrida y 100% eléctrica.

En Bucaramanga se registra el cierre de múltiples vías por la celebración de los eventos de la Feria Bonita que se desarrollará en esa ciudad hasta el próximo 15 de septiembre.

que se desarrollará en esa ciudad hasta el próximo 15 de septiembre. Cierres viales y modificaciones en las rutas del metro se realizarán en Medellín por la Media Maratón que se llevará a cabo el domingo, 7 de septiembre en el transcurso del día.

Escuche el programa completo aquí: