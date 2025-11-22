Tesla llega oficialmente a Colombia: Autos y Motos, programa 22 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 22 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:
- Kia impuso un Récord Guinness al recorrer 693,38 kilómetros con su miniván eléctrica PV5 Cargo con una sola carga.
- El Jetour G700 logró cruzar el río Yangtsé, en China, en su lanzamiento oficial, superando un recorrido de casi 1.5 kilómetros.
- Tesla anuncia oficialmente su llegada a Colombia como una de las novedades de la industria automotriz más destacada de 2025.
- El Gran Premio de Las Vegas dejó a Lando Norris en la pole position, seguido de Verstappen, Sainz, Russell y Piastri.
- El metro de Cali, Metrocali, anunció ajustes en sus rutas para atender la demanda de usuarios durante el inicio de vacaciones y temporada de fin de año.
Escuche el programa completo aquí: