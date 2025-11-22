Tesla llega oficialmente a Colombia: Autos y Motos, programa 22 de noviembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 22 de noviembre de 2025, estos fueron los temas:



Kia impuso un Récord Guinness al recorrer 693,38 kilómetros con su miniván eléctrica PV5 Cargo con una sola carga.

con una sola carga. El Jetour G700 logró cruzar el río Yangtsé, en China, en su lanzamiento oficial, superando un recorrido de casi 1.5 kilómetros .

. Tesla anuncia oficialmente su llegada a Colombia como una de las novedades de la industria automotriz más destacada de 2025.

como una de las novedades de la industria automotriz más destacada de 2025. El Gran Premio de Las Vegas dejó a Lando Norris en la pole position , seguido de Verstappen, Sainz, Russell y Piastri.

, seguido de Verstappen, Sainz, Russell y Piastri. El metro de Cali, Metrocali, anunció ajustes en sus rutas para atender la demanda de usuarios durante el inicio de vacaciones y temporada de fin de año.

Escuche el programa completo aquí: