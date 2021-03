Este miércoles en Bla Bla BLU estuvo Naty Botero, habló sobre su nuevo rol como madre de gánemelas, su carrera musical y sus proyectos a futuro.

Además, en este miércoles de tutoriales radiales tenemos las instrucciones para ser más empoderadas. Hablamos con Ana Rojas creadora de 'Got For It Project' sobre cómo se empoderadas.

