Bla Bla Blu, programa completo del 27 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 27 de enero:
- La actriz María Eugenia Penagos habló sobre su participación y rol en el festival de teatro que tendrá Bogotá. Además, reveló cuál fue el personaje que la impactó en su carrera y cómo la abordan sus seguidores cuando interpreta a villanas.
- El astrónomo Germán Puerta continuó con la segunda parte del especial 'Estación Espacial Internacional'. Se le preguntó a los oyentes: ¿le gustaría participar en una misión a la Estación Espacial Internacional?