En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 3 de diciembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 3 de diciembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad