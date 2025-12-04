Bla Bla Blu, programa completo del 3 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 3 de diciembre, en Bla Bla Blu:
- El cantante Juancho Valencia, de Puerto Candelaria, contó de qué se trata 'Big Band' y cómo las personas podrán disfrutar este show el 5 de diciembre en el teatro Julio Mario Santo Domingo. Además, recordó una anécdota sobre la Navidad.
- El 'Señor Biter, experto en normas de tránsito, aclaró las dudas más cotidianas que se presentan al momento de manejar y que podrían implicar una multa al momento de conducir un carro o un vehículo.