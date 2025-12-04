Bla Bla Blu, programa completo del 3 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 3 de diciembre, en Bla Bla Blu:



El cantante Juancho Valencia, de Puerto Candelaria, contó de qué se trata 'Big Band' y cómo las personas podrán disfrutar este show el 5 de diciembre en el teatro Julio Mario Santo Domingo. Además, recordó una anécdota sobre la Navidad.

El 'Señor Biter, experto en normas de tránsito, aclaró las dudas más cotidianas que se presentan al momento de manejar y que podrían implicar una multa al momento de conducir un carro o un vehículo.