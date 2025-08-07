Bla Bla Blu, programa completo del 6 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 07, 2025 06:29 a. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 6 de agosto, en Bla Bla Blu:
- El influencer gastronómico Tulio Zuloaga contó su historia antes de ser famoso y exitoso con sus concursos de comidas. De hecho, dio consejos para los emprendedores y enfatizó que siempre hay algo nuevo para aprender.
- El consultor y escritor Carlos Fajardo realizó la tercera entrega del especial 'Introducción a la inversión inmobiliaria' para que los oyentes tomen la mejor decisión al momento de comprar una vivienda.