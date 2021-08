19 de agosto de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre el aforo y las medidas de bioseguridad en el estadio de Barranquilla para el próximo partido de la Selección Colombia ante Chile.

Además, con la renuncia de Arturo Reyes como entrenador de la Selección Colombia Sub 23, la FCF ya está mirando quién será su reemplazo y consultarán a Reinaldo Rueda.

Entretanto, Blog Deportivo conoció que la boxeadora Ingrit Valencia fue víctima de estafa al comprar su casa en Ibagué.

Valencia detalló que "yo pagué por esa casa, hice un negocio. Esta persona no me quiere devolver el dinero, no me da la cara”.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: