28 de mayo de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes en Blog Deportivo estuvo el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien habló sobre James Rodríguez y el hecho de haber sido desconvocado de la Selección Colombia para jugar partidos de Eliminatorias y Copa América.

“Hoy James no está en el nivel de producción futbolística ideal para la Selección Colombia, no es que estemos perdiendo una brillantez, no. Se está perdiendo un buen jugador en este momento, pero que no está rindiendo al máximo”, dijo.

Por otro lado, el secretario adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Gonzalo Belloso, afirmó que estudian la posibilidad que Chile acoja los partidos que iba a hacer Colombia y de esta manera, que esos países hagan un trueque en el grupo del torneo.

"Al Gobierno argentino le expusimos todo. Ellos tenían cosas para aportar. Estamos en un proceso de análisis. A pesar del poco tiempo, tomamos con calma el momento y tomar la decisión la semana que viene. Hemos hablado con Chile que puede hacerse cargo de la parte que dejó Colombia”, afirmó.

Por último, la opinión de varios técnicos de fútbol sobre el tema Selección Colombia y James Rodríguez.

