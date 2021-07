29 de junio de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo estuvo el futbolista Matías Mier, habló sobre el encuentro entre Uruguay y Colombia por Copa América.

"Hay que saber plantear un buen partido ante Colombia. Creo que Uruguay también tiene la capacidad", dijo.

A propósito del tema, hablamos con el entrenador de fútbol Diego Barragán, sobre las expectativas por el próximo partido de la Selección Colombia en la Copa América.

"No creo que esté pensando en revancha, sino en ganarle a un gran rival", afirmó.

Además, el director técnico uruguayo Gerardo Pelusso opinó sobre el encuentro.

"Conociendo el jugador colombiano, pienso que están más cómodos, más cerca de sus raíces", expresó.

Por último, este martes se cumplen 35 años del título de la Selección de Argentina contra Alemania en el Mundial de México 86 en el estadio Azteca. Claudio Borghi, quien fue campeón con la ‘Albiceleste’, habló sobre este título y contó varias anécdotas detrás de esta consagración.

“Hay varios sentimientos. Uno de tristeza porque han pasado muchos años y no me he dado cuenta de muchas cosas, otro de mucho orgullo, de haber participado de esa selección”, contó.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto: