30 de junio de 2022 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 30 de junio, Daniel Cataño, jugador del Deportes Tolima y quien fue expulsado en el partido de vuelta ante Nacional, se conectó con Blog Deportivo para conversar sobre la final.

"Uno siente apoyo de unas personas, siente que otros no apoyan igual. No todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera. Yo siempre me quedo con lo bueno", agregó.

Publicidad

Además, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron en su debut en Wimbledon.

Por último, Mateo Casierra fue anunciado nuevo jugador del Zenit San Petersburgo y se unirá a su compatriota Wilmar Barios.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: