Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo: así lucía

Falleció en México Juan Pedro Franco, el hombre que alcanzó reconocimiento internacional en 2017 tras ser certificado por Guinness World Records como la persona con mayor peso corporal registrado en el mundo.

Franco murió a los 41 años en un centro asistencial de Aguascalientes, donde permanecía bajo observación médica. Según confirmó su equipo tratante, el deceso se produjo como consecuencia de una infección renal que derivó en complicaciones sistémicas, agravadas por su historial clínico.

Juan Pedro Franco llegó a registrar un peso aproximado de 595 kilogramos, condición que lo mantuvo inmovilizado durante varios años y que generó múltiples afectaciones en su salud, entre ellas diabetes, problemas respiratorios y limitaciones severas de movilidad.

En 2016 inició un proceso médico integral considerado inédito por su complejidad, el cual incluyó atención multidisciplinaria, cambios estrictos en su alimentación y dos cirugías bariátricas de alto riesgo: una manga gástrica y posteriormente un bypass gástrico, realizadas con el objetivo de reducir su masa corporal y mejorar su calidad de vida.

Como resultado de este tratamiento, Franco logró perder cerca del 49 % de su peso inicial, un avance que fue seguido de cerca por la comunidad médica internacional debido a los riesgos asociados a su condición. En medio de ese proceso, en 2020, logró superar un contagio de Covid-19, hecho que fue destacado por sus médicos como un indicador del impacto positivo de la reducción de peso en su estado general de salud.

El caso de Juan Pedro Franco fue documentado en distintos medios y espacios académicos, no solo por el récord, sino por el precedente que sentó en el manejo médico de pacientes con obesidad extrema.