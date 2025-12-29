Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025

El Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, especialmente entre quienes siguen de manera constante los sorteos nocturnos. Cada noche, miles de jugadores revisan con atención la combinación ganadora con la expectativa de confirmar si sus números coinciden con el resultado oficial, lo que ha convertido a este sorteo en una referencia habitual dentro del calendario diario del chance.

Una vez se publican los resultados del Paisita Noche, la información puede consultarse a través de los canales autorizados por el operador del juego. Estas plataformas permiten verificar el número ganador, conocer el animal correspondiente, revisar el plan de premios y acceder al historial de sorteos anteriores, garantizando transparencia y confiabilidad en los datos divulgados.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, 29 de diciembre de 2025

Según el reporte emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue:



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla diferentes modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite desde aciertos básicos hasta combinaciones completas, con montos establecidos por cada peso apostado, lo que lo convierte en uno de los juegos más consultados dentro de los resultados de chance en Colombia.



Aciertos por cifras finales

Entre las opciones más sencillas y populares se encuentran los aciertos por cifras finales:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades se destacan por su facilidad y rápida verificación tras el sorteo nocturno.



Aciertos de tres cifras

Para quienes logran combinaciones más amplias, el Paisita Noche ofrece:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las combinaciones completas corresponden a los premios más altos del juego:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20%, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal característica es que cuenta con sorteo diario, lo que permite a los jugadores consultar resultados todas las noches de manera constante, consolidándolo como una de las opciones más seguidas dentro del chance colombiano.