Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de diciembre de 2025

El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente entre quienes revisan a diario los resultados del chance. Cada sorteo nocturno genera expectativa entre miles de personas que siguen de cerca la combinación ganadora para verificar si coincide con los números jugados.

Una vez se publican los resultados oficiales del chance Paisita Noche, la información puede consultarse a través de los canales autorizados. Estas plataformas permiten a los usuarios confirmar números ganadores, revisar premios y acceder al historial de sorteos anteriores, garantizando transparencia y confiabilidad en los datos.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, 28 de diciembre de 2025

De acuerdo con el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue la siguiente: (dentro de poco)



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla distintas modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite desde aciertos básicos hasta combinaciones completas, con montos establecidos por cada peso apostado, lo que convierte al juego en uno de los más buscados dentro del sector de resultados de chance en Colombia.



Aciertos por cifras finales

Entre las opciones más sencillas se encuentran los aciertos por cifras finales, que suelen ser los más consultados:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades destacan por su facilidad y rápida verificación tras el sorteo nocturno.

Aciertos de tres cifras

Para quienes aciertan combinaciones más amplias, el Paisita Noche ofrece:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: si el orden no es determinante, el premio es de 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las combinaciones completas corresponden a los premios más altos del juego:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Cabe recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20%, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal característica es que cuenta con sorteo diario, lo que permite consultar resultados todas las noches de forma constante.

