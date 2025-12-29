El afrobeat, el género que sin duda conquistó a Colombia en este 2025

En una época marcada por el reguetón y el trap, los ritmos lentos se hacían ajenos de las listas de reproducción y las discotecas. Pero todo cambió en 2024 cuando un género musical comenzó a llamar la atención del público y no fue hasta este 2025 que sufrió un cambio radical para pasar a liderar el top 50 en diferentes países del mundo, en especial en Colombia.

Lo dijo Spotify a mediados de septiembre de 2025 cuando demostró que el afrobeat latino estaba alcanzando entre 34 y 36 millones de reproducciones globales al mes y una canción como “La Plena” -Beéle, W Sound y Ovy On The Drums- entró al top 50 global, superando, incluso, éxitos de Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny.



Beéle, el líder del afrobeat en este 2025

Un trabajo de año tuvo sus frutos en su punto más alto en este 2025. De críticas en internet hasta el impresionante récord de ser el primer artista en tener ocho arenas ‘sould out’ en Bogotá en un solo mes con invitados de lujo como Ozuna y Nicky Jam.

El crecimiento de Brandon de Jesús se notó en el cariño que el público empezó a sumar por él, en especial por su carisma y personalidad que fue conquistando las redes sociales. Pero que su álbum Borondo apareciera como el más escuchado en Colombia en este 2025 y él como el tercer artista demostró que el afrobeat llegó para quedarse con su trabajo a la cabeza.

Beéle // Foto: Sony Music

“Yo sentí la vibra y empecé escribiendo notas, poemas. Era mi manera de desconectarme del mundo. Preferí hacer eso y practicar con mi guitarra que salir a jugar con mis amigos. La música para mí es una relación de mi vida cotidiana. He tenido que vivir de la manera que vivo para poder hacer las canciones que estoy haciendo. Yo me expreso. Mi corazón habla, mis emociones hablan y se conectan con el público. Yo no solo hago música, hago arte”, dijo el artista en diálogo con Billboard sobre su significado de hacer música desde el corazón.



Canciones como “Mi Refe”, “No tiene sentido”, “Sobelove”, “Top diesel”, “Yo y tú”, “I Miss You”, “Frente al mar” y otras más le dieron sentido al artistas de Barranquilla de llevar su voz al mando, cerrando con un EP con Ozuna y colaboración con Shakira.

Una nueva generación de artistas de afrobeat

Si bien Beéle se ha encargado de poner arriba los números de este género musical, no es el único que ha llegado con esta propuesta a sonar en las listas de reproducción. Detrás vienen nombres como Kapo, Hamilton, Zaider, Maisak, Luister La Voz, Aria Vega, Maisak, entre otros, que han sumado a más artistas en este movimiento como Maluma, Feid y Ryan Castro que han decidido también colaborar con este estilo de hacer música.

“Ohnana”, de Kapo, fue también un impulso gigante a mediados de 2024, no solo porque impulsó su carrera, sino que demostró que el público estaba listo para recibir un nuevo estilo musical. De ahí llegaron los mencionados y dos que su propuesta ha crecido su último año: Hamilton y Zaider.

"Bueno, la verdad que es un género que me encanta. Es un género que he venido estudiándolo durante hace muchos años. Ahorita ya me siento un poco más cómodo cantándolo. Y es un género que ya viene durante muchísimos años. Ahorita mismo está entrando a muchos lugares acá en Latinoamérica. Pero es un género de Nigeria, entonces mucha gente apenas se está adaptando. Pero pienso que es un género muy bonito. Es un género que tiene letras muy bonitas. La mayoría del Afrobeat que hacen por fuera en África es muy espiritual", expresó Zaider en diálogo con Blu Radio.

Zaider // Foto: Instagram @zaidermusic

El ‘afrorockstar’ ha tenido una acogida importante y su último EP con colaboraciones como Ryan Castro lo han posicionado de la transición de emergente a casi ser un artista consolidado, llenando por primera vez un Royal Center en Bogotá y acercándose más y más a los más grandes de la industria.

“Pues prácticamente la disciplina, el esfuerzo que le hemos metido constante a mi carrera, la buena música y también pues mi personalidad, lo que yo tengo, la vibra, es lo que de pronto ha incentivado a otros a otros artistas a colaborar conmigo (…) No solo con Ryan, también con Lenny Tavárez, Justin Quiles. Soley es un parche, es una niña muy talentosa, ella siempre estuvo puesta para colaborar conmigo, le gusta mi música, a mí también me gusta mucho lo que ella hace, con Ryan también fue algo muy genuino, porque pues, ¿sabes? Nosotros hemos venido trabajando y hemos venido mostrando resultados y pues yo creo que eso es lo que ha incentivado y ha motivado a esas personas a querer colaborar conmigo”, expresó en diálogo con Blu Radio.

El afrobeat llegó para quedarse y este género apunta a ser aún más relevante en el 2026 con esta fuerte generación de artistas y, seguramente, los que se irán sumando con el paso de los meses.