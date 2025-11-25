5 años del fallecimiento de Maradona: 24 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 25 de noviembre de 2025:



Racing le ganó 3 - 2 al River Plate, eliminándolo de la Liga Argentina.

El selecionador de Colombia Femenina Ángelo Marsiglia dio una rueda de prensa en la que habló de la previa del encuentro con la Selección de Bolivia en diciembre.

Millonarios tiene nuevo director deportivo. Se trata de Ariel Michaloutsos, quien fue presentado en una conferencia de prensa.

Se rindió un homenaje a la estrella del fútbol argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de septiembre de 2020.

En la presentación del nuevo director deportivo de Millonarios, el equipo anunció que ha tenido contacto con James Rodríguez.

Escuche el programa completo aquí: