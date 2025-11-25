5 años del fallecimiento de Maradona: 24 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 25 de noviembre de 2025:
- Racing le ganó 3 - 2 al River Plate, eliminándolo de la Liga Argentina.
- El selecionador de Colombia Femenina Ángelo Marsiglia dio una rueda de prensa en la que habló de la previa del encuentro con la Selección de Bolivia en diciembre.
- Millonarios tiene nuevo director deportivo. Se trata de Ariel Michaloutsos, quien fue presentado en una conferencia de prensa.
- Se rindió un homenaje a la estrella del fútbol argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de septiembre de 2020.
- En la presentación del nuevo director deportivo de Millonarios, el equipo anunció que ha tenido contacto con James Rodríguez.
Escuche el programa completo aquí: