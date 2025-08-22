Barristas atacaron canal argentino: 22 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 22 de agosto de 2025:



El River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras ganar por penales contra Libertad de Paraguay.

tras ganar por penales contra Libertad de Paraguay. Para el inicio de la edición número noventa de la vuelta España, que será el sábado 23 de agosto de 2025 , Colombia contará con siete corredores.

, Colombia contará con siete corredores. Javier Mascherano, director técnico del Inter de Miami , dirigió desde la tribuna el partido contra Tigres por la Leagues Cup tras recibir una tarjeta roja y fue cuestionado por varios periodistas.

, dirigió desde la tribuna el partido contra Tigres por la Leagues Cup tras recibir una tarjeta roja y fue cuestionado por varios periodistas. Barristas de Universidad de Chile atacaron el móvil del canal América TV tras ser liberados.

