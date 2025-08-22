Barristas atacaron canal argentino: 22 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 22, 2025 04:32 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 22 de agosto de 2025:
- El River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras ganar por penales contra Libertad de Paraguay.
- Para el inicio de la edición número noventa de la vuelta España, que será el sábado 23 de agosto de 2025, Colombia contará con siete corredores.
- Javier Mascherano, director técnico del Inter de Miami, dirigió desde la tribuna el partido contra Tigres por la Leagues Cup tras recibir una tarjeta roja y fue cuestionado por varios periodistas.
- Barristas de Universidad de Chile atacaron el móvil del canal América TV tras ser liberados.
