Colombia a un paso del Mundial 2026: 1 de septiembre - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 1 de septiembre de 2025:



El director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló acerca del encuentro frente a Bolivia para disputarse la eliminatoria .

. Marco Sandi, histórico de la selección de Bolivia , se pronunció acerca del encuentro con la selección Colombia para el partido de eliminatoria.

Este 1 de septiembre se da por finalizada la novena fecha de la Liga Colombiana con el encuentro de Santa Fe versus Once Caldas .

. Estêvão Willian, delantero de la selección de Brasil, profundizó sobre el encuentro que la selección brasileña tendrá frente a Chile y a Bolivia.

