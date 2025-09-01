Colombia a un paso del Mundial 2026: 1 de septiembre - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 01, 2025 04:50 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 1 de septiembre de 2025:
- El director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló acerca del encuentro frente a Bolivia para disputarse la eliminatoria.
- Marco Sandi, histórico de la selección de Bolivia, se pronunció acerca del encuentro con la selección Colombia para el partido de eliminatoria.
- Este 1 de septiembre se da por finalizada la novena fecha de la Liga Colombiana con el encuentro de Santa Fe versus Once Caldas.
- Estêvão Willian, delantero de la selección de Brasil, profundizó sobre el encuentro que la selección brasileña tendrá frente a Chile y a Bolivia.
Escuche el programa completo aquí: