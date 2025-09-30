En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Colombia brilla en la Sub 20: 30 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 30 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 30 de septiembre de 2025:

  • Se analizó la primera salida de Colombia en la Copa Mundial Sub 20, tras el partido frente a Arabia Saudita.
  • En la Sub 20, Colombia se impuso 1 - 0 ante Arabia Saudita en el mundial de Chile 2025.
  • Anderson Luis de Souza 'Deco', director deportivo del Barcelona, se refirió a la no llegada de Luis Díaz al equipo.
  • Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, dio detalles sobre su proceso con el equipo nacional.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad