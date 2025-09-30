Colombia brilla en la Sub 20: 30 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 30 de septiembre de 2025:



Se analizó la primera salida de Colombia en la Copa Mundial Sub 20, tras el partido frente a Arabia Saudita.

En la Sub 20, Colombia se impuso 1 - 0 ante Arabia Saudita en el mundial de Chile 2025.

Anderson Luis de Souza 'Deco', director deportivo del Barcelona, se refirió a la no llegada de Luis Díaz al equipo.

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, dio detalles sobre su proceso con el equipo nacional.

Escuche el programa completo aquí: