Colombia, en octavos del Mundial Sub 20: 6 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 6 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 6 de octubre de 2025:
- En el Mundial Sub 20, la Selección Colombia empató 1 - 1 contra Nigeria y se clasificó como primera de su grupo a los octavos de final.
- Yerry Mina se lesionó en el partido de Caligari vs. Udinense el pasado 5 de octubre.
- Johan Mojica, futbolista colombiano, habló de lo que viene para la Selección Colombia para los partidos amistosos preparatorias para el Mundial 2026.
- Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, se refirió a la baja de Yerry Mina y a los jugadores que no fueron convocados.
- El analista arbitral Jorge Ramírez, analizó las jugadas polémicas de los partidos del fin de semana.
Escuche el programa completo aquí: