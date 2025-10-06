En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Colombia, en octavos del Mundial Sub 20: 6 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 6 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 6 de octubre de 2025:

  • En el Mundial Sub 20, la Selección Colombia empató 1 - 1 contra Nigeria y se clasificó como primera de su grupo a los octavos de final.
  • Yerry Mina se lesionó en el partido de Caligari vs. Udinense el pasado 5 de octubre.
  • Johan Mojica, futbolista colombiano, habló de lo que viene para la Selección Colombia para los partidos amistosos preparatorias para el Mundial 2026.
  • Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, se refirió a la baja de Yerry Mina y a los jugadores que no fueron convocados.
  • El analista arbitral Jorge Ramírez, analizó las jugadas polémicas de los partidos del fin de semana.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad