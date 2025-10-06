Colombia, en octavos del Mundial Sub 20: 6 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 6 de octubre de 2025:



En el Mundial Sub 20, la Selección Colombia empató 1 - 1 contra Nigeria y se clasificó como primera de su grupo a los octavos de final.

Yerry Mina se lesionó en el partido de Caligari vs. Udinense el pasado 5 de octubre.

Johan Mojica, futbolista colombiano, habló de lo que viene para la Selección Colombia para los partidos amistosos preparatorias para el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, se refirió a la baja de Yerry Mina y a los jugadores que no fueron convocados.

El analista arbitral Jorge Ramírez, analizó las jugadas polémicas de los partidos del fin de semana.

