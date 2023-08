Colombia vs. Inglaterra por cuartos de final: 11-agosto de 2023, Blog Deportivo, programa completo

Este viernes, 11 de agosto, Felipe Taborda, extécnico de la Selección Colombia femenina, estuvo en los micrófonos de Blog Deportivo y se refirió al partido de Colombia vs. Inglaterra, un conjunto que enfrentó cuando dirigió a las superpoderosas en el Mundial femenino de 2015.

“La tarea no está fácil, nos vamos a enfrentar a un rival importante (...) Lo que han hecho las chicas de la Selección Colombia hasta este punto ya es importante, la gente tiene que ser consciente de eso y no es por ser conformistas ni nada, pero Inglaterra es un rival importante y si logran superar a Inglaterra, muy bien y si no, hay que felicitarlos”, comentó.

Además, Larry Angulo, jugador del Deportivo Pereira, habló para Blog Deportivo.

"Al principio, la jugada fue un rechazo con un poco de pase largo, al principio creíamos que podíamos perder el balón. Estábamos más atrás del medio campo", comentó.

Por último, el partido entre el Burnley y el Manchester City capturó la atención de los espectadores por un incidente fuera de la cancha, cuando Pep Guardiola se dirigió enérgicamente hacia Haaland mientras se dirigían hacia los vestuarios al final de la primera mitad.

Guardiola entró al terreno de juego y se involucró en una acalorada discusión con Haaland frente a las cámaras de transmisión, incluso llegó a golpear accidentalmente una de las cámaras en su enojo.

