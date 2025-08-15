¿Cómo va la evolución de Leo Castro?: 15 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 15, 2025 04:28 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 15 de agosto de 2025:
- En el avance de la séptima fecha de le Liga Colombiana, Pereira derrotó al América 2 goles contra 1. Rafael Dudamel se pronunció respecto al partido.
- Hay un nuevo refuerzo en el Vasco Da Gama y se trata del colombiano Carlos Andrés Gómez.
- Previo al juego contra el Tolima, el director técnico de Millonarios, David González, ofreció una conferencia de prensa y dio noticias sobre el equipo.
- Posterior a su salida del Boca Juniors, Raúl Cassini se pronunció por primera vez como exintegrante de Consejo.
Escuche el programa completo aquí: