Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Accidente Bogotá
Congreso ANDI
Multa a Éxito
Polémica Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Cómo va la evolución de Leo Castro?: 15 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 15 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 04:28 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 15 de agosto de 2025:

  • En el avance de la séptima fecha de le Liga Colombiana, Pereira derrotó al América 2 goles contra 1. Rafael Dudamel se pronunció respecto al partido.
  • Hay un nuevo refuerzo en el Vasco Da Gama y se trata del colombiano Carlos Andrés Gómez.
  • Previo al juego contra el Tolima, el director técnico de Millonarios, David González, ofreció una conferencia de prensa y dio noticias sobre el equipo.
  • Posterior a su salida del Boca Juniors, Raúl Cassini se pronunció por primera vez como exintegrante de Consejo.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos