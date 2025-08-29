Convocados de Colombia: 29 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 29, 2025 05:28 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 29 de agosto de 2025:
- El portugués José Mourinho dejó de ser el director técnico del Fenerbahce de Turquía.
- Juan Guillermo Martínez es el colombiano que quedó entre los primeros 10 durante el transcurso de la etapa 7 de la Vuelta España.
- Oscar Villegas, director técnico de la selección de Bolivia, dio una conferencia de prensa donde se refirió a los encuentros con Colombia y Brasil.
- Jorge Bava, director técnico de Santa Fe, dio sus apreciaciónes respecto al partido contra Alianza Petrolera, en el que empató 1-1.
- River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Unión Santa Fe.
- Se conocen los convocados por parte de la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial 2026.
Escuche el programa completo aquí: