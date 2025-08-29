Convocados de Colombia: 29 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 29 de agosto de 2025:



El portugués José Mourinho dejó de ser el director técnico del Fenerbahce de Turquía.

de Turquía. Juan Guillermo Martínez es el colombiano que quedó entre los primeros 10 durante el transcurso de la etapa 7 de la Vuelta España .

. Oscar Villegas, director técnico de la selección de Bolivia , dio una conferencia de prensa donde se refirió a los encuentros con Colombia y Brasil.

, dio una conferencia de prensa donde se refirió a los encuentros con Colombia y Brasil. Jorge Bava, director técnico de Santa Fe , dio sus apreciaciónes respecto al partido contra Alianza Petrolera, en el que empató 1-1.

, dio sus apreciaciónes respecto al partido contra Alianza Petrolera, en el que empató 1-1. River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Unión Santa Fe.

tras eliminar por penales a Unión Santa Fe. Se conocen los convocados por parte de la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial 2026.

