Convocados de Colombia: 29 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 29 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:28 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 29 de agosto de 2025:

  • El portugués José Mourinho dejó de ser el director técnico del Fenerbahce de Turquía.
  • Juan Guillermo Martínez es el colombiano que quedó entre los primeros 10 durante el transcurso de la etapa 7 de la Vuelta España.
  • Oscar Villegas, director técnico de la selección de Bolivia, dio una conferencia de prensa donde se refirió a los encuentros con Colombia y Brasil.
  • Jorge Bava, director técnico de Santa Fe, dio sus apreciaciónes respecto al partido contra Alianza Petrolera, en el que empató 1-1.
  • River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Unión Santa Fe.
  • Se conocen los convocados por parte de la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial 2026.

Escuche el programa completo aquí:

