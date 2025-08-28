Publicidad

Emoción por eliminatorias del Mundial 2026: 27 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 27 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 04:37 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de agosto de 2025:

  • Davinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia, habló en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol sobre sus sensaciones respecto al partido contra Bolivia.
  • Oscar Villegas, director técnico de Bolivia, dio una conferencia de prensa previa a la doble jornada de eliminación con que abrirá el Mundial 2026.
  • Avanzan los octavos de final de la copa Colombiana con el resultado del partido Atlético Nacional versus Deportivo Quindío.
  • Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió al itinerario de la selección de cara al remate de las eliminatorias y confirmó nuevo partido amistoso.
  • En la etapa seis de la Vuelta España, Jay Vine se consolidó como nuevo campeón. Hay cambio de líder.

Escuche el programa completo aquí:

