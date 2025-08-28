Emoción por eliminatorias del Mundial 2026: 27 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de agosto de 2025:



Davinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia , habló en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol sobre sus sensaciones respecto al partido contra Bolivia.

, habló en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol sobre sus sensaciones respecto al partido contra Bolivia. Oscar Villegas, director técnico de Bolivia , dio una conferencia de prensa previa a la doble jornada de eliminación con que abrirá el Mundial 2026.

, dio una conferencia de prensa previa a la doble jornada de eliminación con que abrirá el Mundial 2026. Avanzan los octavos de final de la copa Colombiana con el resultado del partido Atlético Nacional versus Deportivo Quindío .

. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol , se refirió al itinerario de la selección de cara al remate de las eliminatorias y confirmó nuevo partido amistoso.

, se refirió al itinerario de la selección de cara al remate de las eliminatorias y confirmó nuevo partido amistoso. En la etapa seis de la Vuelta España, Jay Vine se consolidó como nuevo campeón. Hay cambio de líder.

