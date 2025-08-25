Estos son los nuevos dueños del Deportivo Cali: 25 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 25, 2025 04:30 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 25 de agosto de 2025:
- Con el partido Chicó VS Cali se dará por terminada la fecha ocho de la Liga Colombiana de fútbol.
- A raíz de la salida del director técnico de Millonarios, David González, entrenadores dieron su perspectiva al respecto.
- Richard Lee, inversionista del Deportivo Cali, se refirió a lo que está sucediendo con el equipo.
- Se corrió la etapa 3 de la Vuelta a España en suelo italiano. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago, quien quedó en el séptimo lugar.
