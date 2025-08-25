Publicidad

Estos son los nuevos dueños del Deportivo Cali: 25 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 25 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 04:30 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 25 de agosto de 2025:

  • Con el partido Chicó VS Cali se dará por terminada la fecha ocho de la Liga Colombiana de fútbol.
  • A raíz de la salida del director técnico de Millonarios, David González, entrenadores dieron su perspectiva al respecto.
  • Richard Lee, inversionista del Deportivo Cali, se refirió a lo que está sucediendo con el equipo.
  • Se corrió la etapa 3 de la Vuelta a España en suelo italiano. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago, quien quedó en el séptimo lugar.

Escuche el programa completo aquí:

